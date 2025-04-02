'Наращиваем поражение российских оккупантов': Сырский показал, как беспилотники прореживают армию РФ. Видео

Поражение российских оккупантов беспилотниками разных типов наращивается ежедневно. Борьба с противником продолжается на всех участках фронта.

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В частности, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал, как беспилотники прореживают армию РФ. Он поблагодарил военных, методично уничтожающих врага и его технику.

"Спасибо представителям всех составляющих Сил обороны Украины за искусную боевую работу, эффективность и стремление к совершенствованию. Борьба продолжается! Слава Украине!" – говорится в сообщении.

В среду, 2 апреля, стало известно о том, что в России разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Вместе с вражеской "птичкой" в вечность, скорее всего, ушел один из пилотов. Еще четверо успели катапультироваться.

Также сообщалось, что на Харьковщине бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады нанесли серии точных ударов по российским позициям. FPV-дроны уничтожили вражескую технику и укрытие, нанеся значительные потери оккупантам.

Как сообщал OBOZ.UA, разведчики ГУР из спецподразделения Prymarа во временно оккупированном Крыму уничтожили дронами сразу три российских десантных катера и зенитный ракетный комплекс ТОР-М2.

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