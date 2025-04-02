У оокупантов не остается шансов: на Харьковщине FPV-дроны нанесли серию точных ударов по российской технике и укрытиям. Видео

В Харьковской области бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады нанесли серии точных ударов по российским позициям. FPV-дроны уничтожили вражескую технику и укрытие, нанеся значительные потери оккупантам.

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"Адский FPV-привет" армии РФ передали бойцов Батальона беспилотных систем. Об этом сообщили в Telegram-канале бригады.

Среди целей, пораженных дронами, были русский танк, пикап, несколько минометов, артиллерийская пушка и антенна связи. Вражеские солдаты пытались спрятаться в укрытиях и постройках, но "птицы" нашли их и ликвидировали.

"Укрытия и дома, где прятались россияне, вспыхнули как спички и загорелись вместе с пехотой", – отметили военные.

Удары по врагу успешно выполнили операторы FPV-дронов Батальона беспилотных систем. Украинские военные продолжают мониторить и контролировать ситуацию, а также существенно усложнять продвижение врага в Харьковской области.

Как сообщал OBOZ.UA, разведчики ГУР из спецподразделения Prymarа во временно оккупированном Крыму уничтожили дронами сразу три российских десантных катера и зенитный ракетный комплекс ТОР-М2.

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