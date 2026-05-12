Десять из них до сих пор не под санкциями: в ГУР раскрыли данные о предприятиях, привлеченных к производству российских ЗРГК "Панцирь"

Главное управление разведки Министерства обороны Украины раскрыло данные предприятий, производящих технику и вооружение для армии РФ, в частности, вражеские зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь-С1". Эти боевые машины захватчики используют для прикрытия небольших важных районов и объектов от воздушных ударов.

Информацию обнародовали в разделе "Компоненты в оружии" портала War&Sanctions. Там отметили, что некоторые предприятия до сих пор не находятся под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции.

В украинской разведке сообщили, что к производству боевой машины 72В6 зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" привлечены более полусотни предприятий страны-агрессора.

Десять из этих предприятий до сих пор не подпадают под санкции ни одной из стран санкционной коалиции. Среди них:

– Казанский электротехнический завод, который производит и поставляет для систем "Панцирь" блоки измерения углового ускорения и блоки резервного питания;

– АО "Центр коммерциализации технологий", обеспечивающий поставку блоков вычислительной системы 1ВС1-1к;

– Армавирский электротехнический завод, который производит электровентиляторы для станции обнаружения целей комплекса "Панцирь".

Роль "Панцирей" в защите российских объектов

По данным ГУР, противник использует комплексы "Панцирь" для прикрытия небольших, но стратегически важных районов, а также отдельных военных и промышленных объектов.

Кроме того, эти системы применяются для усиления группировок противовоздушной обороны на малых и предельно малых высотах, в частности для отражения массированных воздушных атак.

Известно, что еще в 2023 году ЗРГК "Панцирь-С1" размещали на крышах зданий в центре Москвы, в том числе для прикрытия Кремля.

Основным боевым элементом системы является самоходная боевая машина, оснащенная средствами обнаружения, сопровождения и поражения целей. Особенностью комплекса является сочетание ракетного и пушечного вооружения, что позволяет вести огонь по воздушным целям на различных дальностях и высотах без перерыва.

"Синхронизация санкционного давления, усиление контроля за соблюдением примененных санкций, реальная ответственность за их нарушение – основные факторы для ограничения военных возможностей агрессора и установления мира и стабильности в мире", – отметили в разведке.

Как сообщал OBOZ.UA, по информации ГУР на войне против Украины Россия использует управляемые российские боеприпасы "Краснополь-м2", которые изготавливаются на 17 предприятиях, 5 из которых до сих пор не находятся под санкциями. Разработчиком и основным производителем боеприпаса является "Конструкторское бюро приборостроения им. академика Шипунова", входящее в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".

