Десятки 200-х: Силы обороны ударили по спецбатальону 'Ахмат' на Курщине. Видео

Силы обороны Украины нанесли ракетный удар по месту пребывания бойцов российского спецбатальона "Ахмат" в Курской области РФ. В результате атаки российское подразделение понесло значительные потери.

Видео объективного контроля зафиксировало ликвидированных оккупантов после удара. Кадры атаки обнародовал Telegram-канал Exilenova+.

Под удар Сил обороны попали две группы российских военных из подразделения "Ахмат", которые находились на открытой местности в Курской области РФ. После обнаружения цели по району сосредоточения оккупантов была нанесена серия точных ударов.

Поражение зафиксировали как на открытой территории, так и в лесополосе, где находился личный состав противника. В результате атаки среди российских военных есть значительные потери, а место удара затянуло густым дымом после взрывов.

После завершения атаки на месте поражения остались тела ликвидированных оккупантов. Потери спецбатальона "Ахмат" могут составлять десятки военнослужащих.

