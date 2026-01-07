'Прямой удар по инфраструктуре режима': агент 'Атеш' уничтожил вышку связи в Курске и сорвал коммуникацию в войсках РФ. Фото и видео

Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" провели очередную результативную диверсию на территории РФ. Уничтожена важная для оккупантов вышка связи в Курске.

Вследствие действий партизан была нарушена коммуникация между несколькими объектами российской оккупационной армии. Подробности сообщили в Telegram-канале "Атеш".

Что известно

В движении заявили об очередном "ударе по военным и силовым структурам РФ".

"Наш агент провёл успешную диверсию, уничтожив важную вышку связи. Целью являлся ключевой коммуникационный узел, которым активно пользовались многочисленные дислоцированные в городе военные и силовые структуры РФ", – отмечено в сообщении.

Вследствие уничтожения упомянутой вышки, согласно заявлению "Атеш", произошло "немедленное нарушение коммуникации" между 27-й бригадой РХБЗ (в/ч 11262), управлением ФСБ России по Курской области, управлением ФСИН по Курской области и "множеством других военных объектов".

"Эта операция является прямым ударом по внутренней инфраструктуре режима, показав, что сопротивление может быть везде. Нарушение связи между ключевыми воинскими частями и управлениями в приграничном регионе затрудняет координацию действий оккупационных сил", – заявили в движении.

В "Атеш" также заверили, что продолжат "методично разрушать коммуникационную и логистическую сеть врага по всей России".

"В приграничных регионах, таких как Курск, оккупанты и силовики не могут чувствовать себя в безопасности", – отметили там.

