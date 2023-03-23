Десятки ликвидированных захватчиков и много уничтоженной техники: ВСУ точно отработали по оккупантам на Лиманском и Купянском направлениях

Украинские военнослужащие на Лиманском и Купянском направлениях наносят российской оккупационной армии огромные потери в технике и личном составе. Путинские захватчики теряют новейшие образцы техники, однако продолжают каждый день наносить сотни артиллерийских ударов.

Видео дня

Примечательно, что Купянское и Лиманское направления являются вторым по напряженности участком фронта, где россияне ведут плотный обстрел из различных систем поражения. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

По его словам, российские оккупанты из артиллерии и других систем поражения обстреливают позиции украинских войск. Только за прошедшие сутки путинские террористы открывали огонь 438 раз. Также враг активно применяет авиацию на Лиманском и Купянском направлениях.

"Враг пытается проявлять активность, атаковать уже несколько дней подряд. Также это направление является лидером по обстрелам из артиллерии и других систем поражения, РЗСО. Не стали исключением эти сутки – 438 раз враг обстрелял наши позиции разными артиллерийскими системами. Произошло 4 боестолкновения, 10 авианалетов", – сказал Череватый.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ подчеркнул, что на этом участке фронта враг применяет регулярные войска и новейшие образцы техники. Однако это не особо помогает захватчикам продвинуться, и защитники Украины эффективно уничтожают бронетехнику россиян.

"Характерная черта этого направления в том, что тут враг больше применяет регулярные войска и больше применяет бронетехники. Наши воины несколько недель подряд каждые сутки выжигают много их бронированных средств, в том числе, новейших. Несколько недель подряд там было уничтожено более 10 их новых танков Т-90 и Т-80", – отметил Череватый.

Также он добавил, что за прошедшие сутки 22 марта украинские военнослужащие на Лиманском и Купянском направлениях уничтожили 4 российских танка Т-90, БМП, БТР-80, САУ "Акация", "Мста-С" и ЗРК "Бук". Кроме того, бойцы ВСУ "демилитаризировали" десятки российских оккупантов.

Напомним, украинские воины зрелищно уничтожили российский опорный пункт на Купянском направлении. Ликвидированы захватчики и вражеский БК, накопленный на "опорнике".

Ранее сообщалось, что войска РФ имеют определенные успехи на Кременском направлении и восстановили контроль над подступами к Кременной Луганской области. Кое-где продвижение захватчиков составило несколько километров, замысел военного командования РФ, по-видимому, состоит в отодвигании линии фронта к реке Оскол.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские войска пытаются продвинуться вперед в районе Авдеевки Донецкой области, но несут при этом большие потери. План врага – полуокружить этот населенный пункт так же, как Бахмут.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!