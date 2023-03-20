Оккупанты используют последние резервы: в ВСУ рассказали о ходе боев за Авдеевку и указали на план агрессора

Российские войска пытаются продвинутся вперед в районе Авдеевки Донецкой области, но несут при этом большие потери. План врага – полуокружить этот населенный пункт так же, как Бахмут.

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Напряженную ситуацию в этом районе подтвердил руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашкивский. Он выступил в эфире телемарафона "Єдині новини".

"Враг сейчас постоянно пытается окружить Авдеевку", – сказал он. Военный согласился с отчетом британской разведки о том, что тактически ситуация в Бахмуте и в Авдеевке очень похожая.

Однако, как отметил Дмитрашкивский, в российских подразделениях, которые атакуют это направление, "не все так хорошо".

"За минувшие сутки враг потерял около трех рот личного состава [в районе Авдеевки]", – сказал представитель сил обороны Таврического направления.

Он добавил, что штурмы в направлении города противник проводит по одной и той же схеме и "атакует с одной и той же посадки". В последние три дня оккупанты используют "последние резервы, которые имеют", сказал Дмитрашкивский.

Как писал OBOZREVATEL:

– Генштаб ВСУ отчитался, что за минувшие сутки (19 марта) Силы обороны отразили 69 атак оккупантов. Противник проводил наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

– За 19 марта наши защитники ликвидировали около 700 оккупантов, а за все время полномасштабного вторжения – 165 610.

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