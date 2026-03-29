'Дети просто сидели и отдыхали': очевидцы рассказали о российском ударе по Николаевщине. Фото

28 марта российский дрон упал возле дома культуры в селе Пересадовка на Николаевщине. Во время удара неподалеку отдыхала молодежь. Услышав взрыв, местные жители бросились на место происшествия.

Об этом журналистам рассказали очевидцы. Всего из-за атаки ранения получили 10 человек, большинство из них дети.

Наталья, директор заведения, рассказала, что российский дрон упал рядом со зданием примерно в 20:00. На момент атаки женщины на рабочем месте не было. Когда она прибыла на место, узнала о раненых детях, двух из которых как раз тогда забирали кареты скорой помощи.

"Выбиты все окна со стороны фасада дома культуры, выбиты двери, посечены осколками стены как внутри, так и снаружи. Выбиты окна и в библиотеке, то есть ущерб значительный. Меня в тот момент здесь не было, поскольку это было уже нерабочее время. Но когда я пришла, то узнала, что ранено много детей. Я видела только двух последних, которых как раз забирали машины скорой помощи", – рассказала она.

По ее словам, всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, сейчас они находятся в больницах.

Виктор, один из жителей села, вспомнил, что незадолго до взрыва возле дома культуры собрались дети и подростки. Взрыв он услышал уже вечером, а узнав об атаке сразу вернулся на место происшествия.

"Дети сидели и все. Отдыхали себе. Когда услышал взрыв... я сам в шоке был. Точного времени не помню, уже темненько было. Я до дома дошел, а как услышали – сюда прибежал быстро", – рассказал мужчина.

Напомним, поздно вечером субботы, 28 марта, российские захватчики в очередной раз атаковали Украину с воздуха. На Николаевщине атака российских "Шахедов" пришлась по Воскресенской общине, были ранены восемь детей.

Также OBOZ.UA сообщал, что в этот же день войска страны-агрессора РФ устроили массированную атаку на Одессу. Враг направил на город группы дронов-камикадзе типа "Шахед", прозвучала серия взрывов – пока известно о по меньшей мере 16 пострадавших, среди которых ребенок, также погибли двое горожан.

