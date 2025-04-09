'Дети все в шоке': в Кривом Роге простились с двоюродными братьями, которых Россия убила ракетным ударом. Фото

В Кривом Роге простились с двоюродными братьями 15-летним Никитой Перехрестом и 16-летним Костей Новиком. Ребята погибли в результате ракетной атаки по городу 4 апреля.

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Об этом сообщает портал "Свои. Кривой Рог". Провести погибших в последний путь пришли родные, друзья, учителя и знакомые.

Никита Перехрест учился в 9 классе. В пятницу, когда страна-терриростка ударила по Кривому Рогу, дети учились дистанционно.

"У нас был шестой урок украинской литературы, изучали творчество Шевченко. Никита был достаточно активен на уроке. Через несколько часов ребенка не стало", – отметила классная руководительница Никиты Елена Алдабаева.

4 апреля он с друзьями гулял по микрорайону. У него остались родители, старший брат и младшая сестра.

"Дети все в шоке, все скучают. Родители тоже. Этот ребенок ,который мечтал, который мог бы сделать очень много полезного для нашего общества. Он мечтал поступить в техникум. Увлекался музыкой, помогал одноклассникам и был совсем неконфликтным. Вместе с ним погибли другие дети, его друзья", – рассказала Елена Алдабаева.

Детство Кости Новика проходило в Апостоловской общине. Родители парня погибли, поэтому тетя забрала его в Кривой Рог. Он мечтал поскорее получить образование и обеспечивать своего опекуна.

Бывшая классная руководительница Кости Ольга Заика рассказала, что он был золотым ребенком, готов всегда прийти на помощь.

"Погибли дети, наш Костя. Какой же золотой был ребенок. Такой безотказный, всегда поможет. Глаза грустные, но улыбка на лице. Просто не верится, что этого ребенка уже нет. Ему бы жить и жить. В чем виноваты дети, в чем виноваты мы", – рассказала Ольга Заика.

После окончания лицея он продолжил обучение в Криворожском профессиональном транспортном металлургическом лицее по специальности помощник машиниста электровоза. Добросовестно ходил на каждое занятие.

По словам директора лицея Виктора Легуна, парень был очень усердным и доброжелательным. Активно участвовал во всех мероприятиях.

"Был примером для всех других. Прекрасный парень, такой дружелюбный, всегда готов прийти на помощь. Жаль, что такие дети уходят, "благодаря" такой сволочи, России", – рассказал Виктор Легун.

У Кости остались старшая сестра и брат.

Напомним, российский удар по Кривому Рогу баллистической ракетой унес жизни 20 человек, среди которых девять детей. Еще более 70 человек получили ранения. Четверо пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии, еще двое – в крайне тяжелом, их доставили на лечение в Днепр.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 апреля в Кривом Роге также прощаются с самой молодой жертвой российского ракетного удара. Трехлетний Тимофей Цветко погиб у подъезда, когда вместе с бабушкой возвращался домой с детской площадки.

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