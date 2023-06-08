Девять жертв, но это не все: мэр Олешек рассказал о последствиях подрыва Россией Каховской ГЭС

Во временно оккупированных Олешках Херсонской области погибли уже по меньшей мере девять человек в результате затопления, произошедшего после подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Эти жертвы не будут последними.

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Об этом в эфире национального телемарафона сообщил украинский мэр города Евгений Рыщук. Он добавил, что сейчас ожидаются данные о еще двух возможных жертвах теракта.

По словам Рыщука, утопленники начали массово всплывать. В частности, свидетели сообщили, что на одной из улиц плавающее в воде тело видно из окна дома.

Также оккупанты обстреляли здание школы в Олешках, где собирались люди из затопленных домов.

Напомним: 7 июня во временно оккупированном городе удалось спасти мать с детьми, которые после затопления населенного пункта сидели на чердаке дома и не могли эвакуироваться. Операцию 7 июня помогли провести украинские военные и полиция.

Эвакуация происходила в опасных условиях, поскольку населенный пункт временно занимают военнослужащие страны-агрессора. Добраться на левый берег Херсонщины тяжело из-за сильного течения, кроме того, существует риск обстрелов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– оккупанты, взорвав дамбу Каховского водохранилища, буквально утопили Олешки на Херсонщине. Улицы населенного пункта, временно находящегося под контролем России, превратились в реки;

– украинские военные наблюдали, как российских солдат сносило паводковыми водами и они бежали с восточного берега Днепра после подрыва Каховской ГЭС. В результате многие оккупанты погибли или были ранены.

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