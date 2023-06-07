'Никто не успел спастись': воин ВСУ рассказал, как после подрыва Каховской ГЭС вода смыла позиции россиян на левом берегу

Украинские военные наблюдали, как российских солдат сносило паводковыми водами и они бежали с восточного берега Днепра после подрыва Каховской ГЭС на Херсонщине. В результате многие оккупанты погибли или были ранены.

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Об этом изданию CNN рассказал офицер Вооруженных сил Украины капитан Андрей Пидлисный. По его словам, когда дамба рухнула, "никто с российской стороны не смог уйти. Все позиции, которые были у русских на том берегу, были затоплены".

Военнослужащий высказал предположение, что россияне преднамеренно разрушили плотину, чтобы сорвать планы украинских войск относительно предстоящего наступления.

По словам Пидлисного, после прорыва дамбы его подразделения наблюдали за развитием событий с помощью дронов и солдат на месте происшествия.

"Левый берег ниже правого, поэтому он более затоплен. Были затоплены и позиции противника прямо на берегу реки. Нужно понимать, что позиции противника – это не только окопы, но и обычные дома мирных жителей, где они жили", – сказал Пидлисный.

Он считает, что командование могло не предупредить российские войска об опасности, возможно, для сохранения эффекта внезапности.

Напомним: российские захватчики не ограничились разрушением Каховской ГЭС 6 июня, они также подорвали целую плеяду частных прудов на оккупированной части Запорожской области.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан отметил, что полностью затопленными в результате оказались трасса на Херсон и близлежащие поля с насаждениями. На них из прудов выбросило рыбу – местные жители собирали ее руками.

"Действия врага не повредят наступлению Сил обороны", – подчеркнул офицер ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Минобороны Украины также сообщили, что после подрыва ГЭС на Херсонщине были затоплены позиции российских военных подразделений, что может привести к масштабному смываю российских минных полей и их детонации в хаотическом порядке;

– кроме того, подрыв российскими войсками Каховской гидроэлектростанции и плотины спровоцирует проблемы на территории юга Украины, которую временно удерживают ВС РФ. Крымский полуостров из-за этого останется без днепровской воды.

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