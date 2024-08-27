'Диалог с Путиным пуст': Зеленский ответил, готова ли Украина к компромиссам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский высказал свою позицию по поводу возможности компромиссов с Россией. Он отметил, что диалог с российским диктатором Владимиром Путиным сейчас бессодержательным и непродуктивным.

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Об этом глава государства заявил на форуме "Украина 2024. Независимость". Пресс-конференцию транслирует YouTube-канал Офиса президента.

"Весь мир хотел бы услышать, что Украина нашла компромисс. Но с Путиным компромиссы невозможны. С Путиным не только компромиссы, с Путиным в принципе диалог на сегодня – пустой, бессодержательный. Ибо он не хочет окончания войны дипломатично. Он готов дипломатически словно, но отдать ему 30% нашей земли", – отметил он.

Президент также рассказал о влиянии Курской операции, отметив, что она "очень сильно помогла" Украине и снизила количество голосов в пользу компромиссов.

Что касается ядерных угроз со стороны России, то Зеленский считает, что Путин, хоть и продолжает угрожать, на самом деле не готов к ядерной атаке.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский также высказал свою позицию по поводу возможных переговоров с Российской Федерацией. Он четко заявил, что Украина не готова соглашаться на какие-либо условия, предусматривающие обмен территории страны.

Зеленский заявил, что не считает операцию ВСУ в Курской области вторжением, поскольку именно Россия вторглась на нашу территорию еще десять лет назад. Он отметил, что эта операция была превентивным шагом, чтобы страна-агрессор не оккупировала другие украинские города.

Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин получает миллиарды от торговли с Индией, Китаем и арабскими странами и тратит их на преступную войну против Украины. Если русское население почувствует, что их обворовывают, только тогда оно начнет "толкать" Кремль в мир.

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