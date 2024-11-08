'Дико' радовались, а потом что-то пошло не так: пропагандисты РФ эпически опозорились, спутав свой уничтоженный новейший танк с Leopard-2. Видео

Российские пропагандисты опозорились, снимая видео о "западном" танке на фронте, который якобы подорвался на мине. Они удивлялись кирпичам в его защите, но перестали смеяться, как только поняли, что это не Leopard-2, а их новейший Т-90 "Прорыв".

Видео дня

Эту историю рассказал украинский военный обозреватель Александр Коваленко. Он опубликовал видео россиян, которое сопровождается китайскими субтитрами.

На кадрах пропагандисты из РФ, увидевшие разорванный на куски танк в поле, сразу же устроили возле него видео- и фотосессию. Большую часть ролика они ржали над "западной техникой", особенно от того, что у нее вместо динамической защиты – силикатные кирпичи.

Россиян также рассмешило то, как танк разорвало на куски после наезда на мину – мол, у него башня "отлетела, как чупа-чупс". К середине этого видео они пришли к выводу, что это якобы Leopard-2, поэтому комментатор ролика поспешил сделать селфи на фоне "западной машины".

Но после более детального изучения корпуса танка пропагандисты нашли маркировку на кириллице и поняли, что "здесь что-то не то". Они сами пришли к выводу, что это же их, российский новейший танк Т-90М "Прорыв".

"Так обосра*ься уметь надо! Нет, я знаю, что у российских оккупантов есть фетиш фотографироваться перед своей же уничтоженной техникой и делать вид, что это сокрушенная техника НАТО, но тут... это кринж высочайшего пилотажа!" – подчеркнул Коваленко.

Украинский военный эксперт ответил российским "дятлам с GoPro вместо мозгов", что лучшая противоминная защита у советских танков была только у Т-62 и это было его единственное достоинство. Во всех остальных в большинстве случаев после подрыва на минах ТМ-62 происходила детонация боекомплекта, а если нет, то это было несказанное везение.

"Но силикатные кирпичи вместо динамической защиты у Т-90М "Прорыв" – это все-таки топ! Как там говорил Дмитрий Алконавтович Медведев – "лудшый танг в мири!" Ну да, ну да..." – посмеялся автор поста.

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