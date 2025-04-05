'Дипфейковые' военные в окружении: какую ложь распространяет Россия о ВСУ на Курщине. Видео

Россия продолжает врать об "окружении" Сил обороны Украины на Курщине. И в рамках этой кампании запустила несколько видео якобы от имени украинских военных – однако это подделка, созданная с помощью технологии дипфейк.

Видео дня

На очередные фейки вражеской пропаганды обратил внимание Центр по противодействию дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны. Telegram-канал ЦПД показал примеры искусственных видеороликов, сейчас распространяющихся в интернете.

На этих кадрах можно уловить одинаковый сценарий: "военные" говорят об окружении, что их "обманули", и обязательно вспоминают власть.

"На самом деле такие видео созданы с помощью технологии дипфейк. Это можно легко заметить за неестественными движениями губ и мимикой, искусственными чертами лица и искаженным произношением, легким мерцанием изображения и окклюзией (смыкание зубных рядов)", – пояснили эксперты.

В настоящее время оцепления украинских военных в Курской области России нет, об этом неоднократно заявляли и президент, и главнокомандующий ВСУ, и Генеральный штаб.

"Целью подобной лжи является подрыв доверия к украинской армии и командованию, создание паники среди граждан и деморализация военных", – заявили в ЦПД.

Как ранее писал OBOZ.UA, операция Силы обороны в Курской области (РФ) продолжается почти восемь месяцев. Украинские защитники сейчас сдерживают там группировку противника численностью 64 тысяч военнослужащих.

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