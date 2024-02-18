Дискредитация руководства Украины, раскол элиты и деморализация войск: СМИ узнали о подготовке Кремлем масштабной информационной кампании

Руководство страны-террориста России занимается организацией масштабной дезинформационной кампании в Украине, Европе и во всем мире. Кремль пытается дискредитировать руководство Украины.

Кроме того, враг с помощью своей пропаганды намерен деморализовать украинскую армию. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Стоит отметить, что редакция The Washington Post получила доступ к российским документам, которые доказывают организацию масштабной дезинформационной кампании. В Кремле рассчитывают распространить свою пропаганду не только на Украину, но также на Европу и весь мир.

Журналисты выяснили, что в рамках российской информационной кампании были опубликованы десятки тысяч манипулятивных публикаций в медиа, фейковых новостей и сообщений в соцсетях. С помощью этой информации враг пытается дискредитировать руководство Украины, расколоть элиты и деморализовать войска.

В Центре противодействия дезинформации предупредили, что одно из ключевых направлений кампании – атака на президента Украины Владимира Зеленского. Россияне пытаются убедить украинцев и мир в том, что глава государства боится потерять власть и сворачивает демократию. Также россияне продвигают фейк, что Запад скоро заменит президента в Украине.

Для дискредитации руководства Украины россияне используют поддельные документы о коррупции в Украине, сообщения о якобы счетах семьи Зеленского в банках и генеральском сговоре. При этом тезисы из фейковых постов россиян перекликаются с тезисами отдельных политических игроков в Украине.

Напомним, рупор кремлевской пропаганды Дмитрий Киселев хочет записать интервью с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Соответствующий запрос он уже подал в Белый дом.

Как сообщал OBOZ.UA, в The Washinghton Post отметили: Владимир Путин в скандальном интервью Такеру Карлсону фактически подтвердил, что вторгся в Украину из-за исторических претензий России на украинские территории, а не из-за того, что боялся нападения со стороны США или НАТО.

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