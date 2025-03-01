'Дискуссия преждевременна': в правительстве Германии высказались об отправлении своих войск в Украину после завершения войны

В правительстве Германии считают, что сейчас слишком рано планировать отправку в Украину европейских миротворцев для обеспечения возможного мирного соглашения с Россией. Сейчас Украина и РФ еще не близки до завершения войны.

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Об этом сказал на брифинге в пятницу, 28 февраля, спикер федерального правительства Штеффен Гебештрайт, передает Укринформ. По его словам, такова позиция действующего канцлера Олафа Шольца.

"Позиция канцлера по этому вопросу относительно четкая: он всегда говорил, что считает эту дискуссию преждевременной. Мы еще очень далеки от разрешения конфликта или мирного соглашения", – сказал Гебештрайт.

Спикер отметил, что после заключения соглашения для потенциального размещения миротворческого контингента важно, чтобы был мониторинг прекращения огня вдоль буферной зоны "между двумя очень вооруженными армиями". Это должно быть частью соглашения мед РФ и Украины.

К тому же, сказал Гебештрай, Шольц неоднократно подчеркивал, что в этот процесс должны быть также вовлечены Соединенные Штаты Америки, иначе "это ослабит НАТО".

Кроме того, соответствующее решение должен был схвачен немецким парламентом, однако самым главным сейчас является установление "честного и справедливого мира, а не продиктованного".

Представитель правительства не исключил, что вопросы миротворцев европейские лидеры могут рассмотреть во время встречи в Лондоне 2 марта. В переговорах примут участие премьер Великобритании Кир Стармер, канцлер ФРГ Олаф Шольц, главы ряда других европейских государств и правительств, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, а также президенты Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и Европейского Совета Антониу Кошта.

Накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский также будет присутствовать в Лондоне на этой встрече.

Напомним, что после переговоров с президентом США Дональдом Трампом глава британского правительства Кир Стармер объявил, что готов отправить в Украину миротворцев и поднять в небо свои ВВС для обеспечения возможного мирного соглашения с РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп ушел от ответа на вопрос, сможет ли Америка помочь британским миротворцам, если они будут в Украине после завершения боевых действий и их атакуют россияне. Глава Белого дома считает, что военным Британии вряд ли понадобится помощь.

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