Дискуссия продолжается: дебаты по ограничению ударов по территории РФ разделили союзников Украины – WP

В США до сих пор не определились на счет того, стоит ли разрешать Украине наносить дальнобойные удары по России западным оружием. Дискуссия в Вашингтоне продолжается, разделяя администрацию Джо Байдена и Капитолийский холм, и она же сбила с толку европейских партнеров.

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Об этом 24 сентября написало издание The Washington Post. Журналисты увидели признаки "растущего раскола между союзниками". Например, некоторые официальные представители стран Европы публично заявляли, что поддерживают украинские удары по РФ с использованием своих ракет.

Ожидается, что президент Владимир Зеленский на этой неделе во время встречи с американским коллегой попросит использовать ATACMS и другие боеприпасы большей дальности для поражения военных целей (к примеру, стратегических аэродромов) в глубине страны-агрессора.

Однако, по словам двух официальных лиц, которые говорили с WP на условиях анонимности, украинцы ожидали, что Вашингтон будет принимать решение быстрее.

"Мы считаем, что разрешение нужно было выдать вчера, а не сегодня или завтра. В противном случае фраза "мы хотим видеть Украину максимально сильной при любом сценарии" выглядит как полная чушь", – сказал один украинский чиновник.

В Киеве также хотят больше свободы действий в выборе собственных целей, включая энергетическую инфраструктуру, в том числе нефтехранилища.

Один из собеседников WP назвал это честной игрой, поскольку Москва на протяжении последних двух лет наносила массированные разрушающие удары по энергосистеме Украины.

Представители Белого дома и Министерства обороны США говорят, что якобы не услышали убедительных аргументов от украинских лидеров о том, что возможные цели в России в пределах досягаемости ракет будут иметь существенное значение на пути Украины к победе. Мол, использование ракет в оккупированном Крыму, как это уже делали ВСУ, – более стоящая стратегия.

Однако европейские военные и дипломатические сотрудники категорически не согласны, что разрешение дальнобойных ударов по РФ будет иметь лишь ограниченный эффект.

"На самом деле это глупо", – заявил один западный высокопоставленный военнослужащий, объяснив, что собственная военная доктрина НАТО призывает к нанесению глубоких ударов по тылам противника.

Он согласен, что само по себе это не принесет Киеву победы, но поможет нарушить российскую логистику, нацелиться на командные центры и склады оружия. Чем дольше ждать разрешения, тем менее эффективными в конечном итоге будут возможности дальних ударов.

Тем не менее, внутри американской администрации существуют расколы. Министр обороны США Ллойд Остин ране ясно дал понять, что он решительно против смягчения правил, касающихся ATACMS. С другой стороны, государственный секретарь Энтони Блинкен открыт для украинских аргументов.

"По словам чиновников, эта дискуссия продолжается, и члены Совета национальной безопасности пытаются урегулировать разногласия между Министерством обороны и Государственным департаментом", – указали журналисты.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская отправились в Америку 22 сентября. Свой визит президент начал с посещения Скрентонского армейского боеприпасного завода (штат Пенсильвания), мощности которого сейчас полностью направлены на обеспечение ВСУ.

– На встрече с двухпартийной делегацией Конгресса на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке глава государства рассказал американским законодателям о плане победы Украины. Его Владимир Зеленский собирается представить Джо Байдену и кандидатам в президенты США.

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