Дискуссия продолжается: в Politico рассказали о нюансах с планом подготовки украинских пилотов на F-16

Несмотря на то, что Соединенные Штаты объявили о своей поддержке обучения пилотов ВСУ на истребителях F-16, на Западе еще не сформировали окончательный план этого процесса. Кроме того, официальное разрешение еще якобы не подписано Вашингтоном.

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Об этом 25 июля заявило издание Politico, ссылаясь на собственные анонимные источники. "Несмотря на амбициозные сроки поставки самолетов, западным партнерам все еще необходимо доработать планы обучения пилотов", – утверждают журналисты.

Советник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан заявлял, что Штаты будут действовать "как можно быстрее", чтобы доставить F-16 в Украину. В Белом доме предполагают, что это может произойти "к концу года". В то же время ряд экспертов считает, что самолеты прибудут не раньше весны-2024.

Три собеседника Politico, ознакомленные с вопросом, заявили, что план обучения украинских летчиков еще не согласован.

Один из сценариев предполагает отправку пилотов Воздушных сил ВС Украины в Америку, чтобы учения происходили в Тусоне (штат Аризона) на базе 162-го воздушного крыла ВВС Национальной гвардии США.

Но, по словам двух американских официальных лиц и одного европейского чиновника, эта идея не нашла поддержки. Им, как и другим опрошенным, предоставили анонимность для обсуждения планов, рассказали собеседники.

Другой сценарий предполагает отправку американских военных летчиков в Европу, чтобы украинцы прошли курс подготовки там.

Никаких окончательных решений еще не принято, считают в Politico.

"Сотрудничество продолжается. Мы работаем с нашими партнерами и союзниками, чтобы определить наиболее практичный способ реализации этого плана", – сказал один из источников.

Коалиция уже предприняла определенные шаги для начала подготовки. К примеру, аэрокосмический подрядчик Draken International начал набирать отставных военных пилотов для обучения украинцев. Об этом свидетельствует публикация вакансии, которая впоследствии была удалена, и заявление собеседника издания.

Предварительно, региональный учебный центр F-16 будет открыт в Румынии (объект еще строится). Еще один центр, возможно, появится в Дании.

Европейские партнеры надеются, что обучение может начаться этим летом, скорее всего, в Европе, заявляла заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх 25 июля. По ее словам, Великобритания планирует начать базовую летную и языковую подготовку украинских пилотов в течение нескольких недель.

На вопрос о том, когда Силы обороны могут получить F-16, Сингх не ответила.

Кроме того, Госдеп США должен официально разрешить передачу соответствующих учебных материалов, таких как инструкции по эксплуатации и авиасимуляторы. Подписания документов, по данным СМИ на 25 июля, еще не было.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что современные военные самолеты помогли бы Украине охранять новый коридор для экспорта продовольственных товаров

– 30 депутатов Европарламента 19 июля призвали лидеров ЕС ускорить передачу F-16 Украине.

– Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказывал, что украинские летчики уже почти два месяца "сидят на чемоданах". Он напомнил, что, кроме пилотов, нужно обучать и других специалистов для обслуживания F-16.

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