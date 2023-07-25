'Чем быстрее, тем лучше': Дмитрий Кулеба объяснил, как самолеты F-16 помогут запустить новый 'зерновой коридор'. Видео

Украине открываются перспективы использования передовых истребителей F-16 в качестве инструмента для обеспечения нового экспортного коридора для продовольственных товаров. Воплощение этих планов потребует определенного времени и усилий.

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Об этом сообщает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала France 24. Сроки запуска нового зернового коридора будут зависеть от сроков передачи истребителей (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Если у нас будут F-16, мы не будем зависеть от России по вопросу экспорта украинского зерна на глобальные рынки. Чем быстрее мы их получим, тем быстрее сможем запустить новый защищенный коридор", – сказал министр.

Кулеба подчеркнул, что вопрос о поставках самолетов уже решен. Тем не менее, он также отметил, что для полноценной реализации этих планов потребуется определенное время.

Как писал OBOZREVATEL:

– 21 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что уже через несколько недель начнется обучение украинских летчиков на F-16. Оно будет проходить в Европе и продлится несколько месяцев.

– Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби считает, что Украина может получить F-16 ближе к концу года. Однако, по его мнению, эти самолеты не изменят ход войны.

– Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что тренировки украинских летчиков, вероятно, начнутся в августе, а первые F-16 могут появиться в украинском небе до конца первого квартала 2024 года. Однако график может сдвигаться из-за множества нюансов.

– Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что украинские летчики уже почти два месяца "сидят на чемоданах". По его словам, решение о передаче F-16 и обучении сложное. Кроме пилотов, нужно обучать и других специалистов.

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