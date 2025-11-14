'Длинный Нептун' устроил 'бавовну' врагу: что известно о ракетах, которыми Украина ударила по России

В ночь на пятницу, 14 ноября, Украина атаковала военные объекты врага на территории РФ. Впоследствии стало известно, что в этой атаке были применены ракеты "Нептун-Д", неофициально известные как "Длинный Нептун".

OBOZ.UA рассказывает, на что способна улучшенная крылатая ракета в отличие от своего успешного предшественника, который потопил российский ракетный крейсер "Москва". Новая версия оказалась не только совершеннее, но и больше по размерам.

На что способен новый "Нептун-Д"

Обновленная ракета способна летать на 1000 км, что в 3,5 раза больше? чем в задекларированной для противокорабельной версии противокорабельной ракеты Р360 "Нептун" в 280 км. Ракета способна атаковать движущиеся цели как на море, так и на суше.

Вес версии "Д" также вырос: ракета весит 260 кг – против 150 кг в противокорабельной версии. И это неожиданность, поскольку обычно большая дальность полета достигается именно из-за уменьшения боевой части. Длина корпуса – 6 метров без разгонного блока.

Впервые об адаптации "Нептуна" для поражения наземных целей стало известно в апреле 2023 года. Тогда представитель украинского оборонного ведомства сообщил, что конструкторы работают над модификацией ракеты для уничтожения наземных целей.

"Нептун-Д" может запускаться с той же пусковой установки, как и ранее противокорабельная версия этой крылатой ракеты Р-360 "Нептун".

Ракета также получила новую систему наведения. Была установлена спутниковая система позиционирования для управления на маршевом участке полета. А на финальном отрезке полета наведение осуществляется с помощью инфракрасной системы самонаведения.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил об успешном завершении испытаний "Длинного Нептуна", который способен поражать цели на расстоянии 1000 км.

Как сообщал OBOZ.UA, в августе 2025 года новую ракету впервые выставили на демонстрацию. Тогда выяснилось, что новый "Нептун" стал шире предшественника из-за, вероятно, увеличенных топливных баков.

