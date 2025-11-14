'Справедливый ответ на террор': Зеленский заявил, что ночью по России были применены 'Длинные Нептуны', и показал видео

В ночь на пятницу, 14 ноября, Украина атаковала важные объекты агрессора на территории РФ. В частности, для ударов наше государство применило ракеты "Длинный Нептун".

Об этом заявил президент Владимир Зеленский. Украинский лидер показал видео и назвал атаку справедливым ответом на террор Москвы.

Ракеты украинского производства работают

Глава государства сообщил, что утром 14 ноября был доклад главнокомандующего Генштаба ВСУ генерала Александра Сырского и несколько докладов командующего Воздушных сил.

"Этой ночью наши воины успешно применили "Длинные Нептуны" по определенным целям на российской территории, и это наш вполне справедливый ответ на продолжающийся российский террор", – говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что украинские ракетные удары с каждым месяцем становятся более точными и результативными.

Атака РФ по Украине

По словам президента, в ходе ночной российской атаки по Украине силам ПВО удалось сбить более 10 вражеских ракет.

"Сработали наши "Петриоты" и еще некоторые другие системы, и есть за эту ночь обезвреживание 14 российских ракет. В частности сбиты две аэробаллистические и шесть баллистических российских ракет", – подчеркнул он.

Глава государства заверил, что Украина и в дальнейшем будет укреплять ПВО системами, способными сбивать баллистику.

Зеленский также поручил дипломатам усилить информирование партнеров о специфике и избранные цели российских ударов Он подчеркнул, что агрессор и в дальнейшем ведет террористические действия против украинских городов и гражданской инфраструктуры, а этой ночью, по его словам, основными объектами атак стали жилые кварталы столицы и энергетические объекты.

"Спасибо каждому, кто работает на нашу ракетную программу и дает Украине эту меткость и дальнобойность. Слава Украине!" – резюмировал президент.

Что известно о ракете "Длинный Нептун"

В Украине впервые официально показали дальнобойную ракету "Длинный Нептун", которая способна поражать цели на расстоянии 1000 км, в конце августа. Ее боевое испытание состоялось еще в марте 2025 года.

Новую ракету сопоставили с ее начальной противокорабельной модификацией Р-360. В усовершенствованной версии центральный сегмент фюзеляжа стал шире, в частности, диаметр вырос с 38 до примерно 50 сантиметров, что, вероятно, связано с необходимостью увеличить запас топлива.

Также выяснилось, что длина "Длинного Нептуна" превышает 6 метров (без пускового ускорителя), что примерно на 1,5 метра больше, чем у Р-360. Кроме того, для уравновешивания возросшей стартовой массы увеличили площадь крыльев и хвостового оперения.

Напомним, ранее Зеленский отреагировал на обстрел врага в ночь на 14 ноября и отметил, что во время массированной воздушной атаки РФ использовала для ударов по Украине более 400 дронов и 18 ракет Он обратился к западным партнерам с призывом усилить санкции против страны-агрессора, чтобы лишить ее возможности продолжать террор.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 14 ноября Россия атаковала Киев "Шахедами" и "Кинжалами": есть жертвы, пострадали десятки людей. Среди пострадавших – беременная женщина и 10-летний мальчик.

