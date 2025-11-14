Около 430 дронов и 18 ракет: Зеленский рассказал о последствиях атаки РФ на Украину и обратился к Западу. Фото

Во время массированной воздушной атаки в ночь на 14 ноября Россия использовала для ударов более 400 дронов и 18 ракет. Ранены десятки украинцев, четыре человека погибли.

Об этом утром в пятницу рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Он обратился к западным партнерам с призывом усилить санкции против страны-агрессора, чтобы лишить ее возможности продолжать террор.

Что известно об очередной атаке РФ и ее последствиях

Враг снова ночью терроризировал мирные города и села Украины, в том числе и столицу, отметил глава государства.

"С ночи работают наши экстренные службы на местах российских ударов. Подлый обстрел. По состоянию на сейчас уже известно о десятках раненых людей, в том числе это дети и беременная женщина. К сожалению, четыре человека погибли. Мои соболезнования родным и близким. Около 430 дронов и 18 ракет было в ударе, в том числе баллистика и аэробаллистика", – поделился Зеленский актуальными данными по вражескому обстрелу.

Он подчеркнул, что прилеты по гражданским объектам – не случайность, а целенаправленные действия врага.

"Специально просчитанная атака, чтобы как можно больше навредить людям и гражданской инфраструктуре. Только в Киеве есть разрушения в десятках многоэтажек. От обломков "искандера" повреждено посольство Азербайджана. Главное направление атаки – Киев, били также по Киевской, Харьковской, Одесской области. По предварительным данным, утром россияне применили ракету "Циркон" на Сумщине", –– отметил Зеленский.

Президент добавил, что уже заслушал доклады профильных министров и военных. В частности, глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил о ходе спасательных работ на местах вражеских ударов. А командующий Воздушных сил Анатолий Кривоножко рассказал о результатах работы противовоздушной обороны.

"Украина отвечает на эти удары дальнобойной силой, а мир должен останавливать эти удары против жизни санкционно. Россия все еще может продавать нефть и строить свои схемы. Это все надо прекратить. Много работы идет с партнерами ради усиления ПВО, но недостаточно. Нужно укрепление дополнительными системами и ракетами-перехватчиками. Европа и США могут помочь. Рассчитываем на реальные решения. Спасибо всем, кто помогает", – резюмировал президент.

Как писал OBOZ.UA, ночью Россия атаковала Киев "Шахедами" и "Кинжалами": есть жертвы, пострадали десятки людей.

Также оккупанты атаковали Киевскую область. В области пострадали шесть человек, среди них – ребенок.