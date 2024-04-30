'Для них нет ничего святого': в ВСУ прокомментировали возможность перемирия на Пасху и Олимпийские игры

Вооруженные силы Украины сомневаются в возможности перемирия на Пасху и на период летних Олимпийских игр. Майор Илья Евлаш, спикер Воздушных сил заявил, что в прошлые годы никакого перемирия не было, не будет и в этом году.

Об этом он рассказал в комментарии изданию NV. По словам Евлаша, Россия уже анонсировала, что пасхального перемирия не будет.

"Это, собственно, такая, знаете, филькина грамота, потому что россияне уже часто сообщали о каких-то перемириях. Это просто ничего больше, как громкие слова, громкие заявления. Однако война будет продолжаться, я думаю, несмотря ни на что, и во время Олимпийских игр. К сожалению, потому, конечно, что они показали, что у них нет ничего святого, они бьют и на Новый год, и по несколько раз, просто психологически, чтобы сломать, знаете, это желание нагадить людям, сломать их психологически, показать, что у вас нет шанса, что вы проиграете, мы все равно бьем", – сказал он.

Спикер ПС добавил, что это большее даже психологическое давление на людей, находящихся внутри страны, в тылу. Но украинцы продолжают держаться, а врагу добиться своих стратегических планов не удалось.

"Как бы им этого ни хотелось, уже третий год идет полномасштабное вторжение, 10 лет вообще война, но им не удалось достичь своих стратегических планов по уничтожению полностью нашей стратегической инфраструктуры. Как мы видим, связь есть, свет есть, мы продолжаем существовать", – сказал он.

Евлаш также подчеркнул, что противостояние достаточно жесткое. И даже в такие праздники, как Пасха, оккупанты могут задавать удары. Они сейчас выдержали определенную паузу несколько дней подряд.

"Сейчас же ждем, мы не можем исключать того, что, например, этой ночью враг не совершит снова комбинированную атаку и опять же по нашим энергетическим объектам", – сказал он.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что его страна предложит России прекратить военные действия в Украине на время проведения летних Олимпийских игр в Париже. В этот период олимпийское перемирие РФ будет предложено соблюдать "режим тишины".

Ранее сам Путин прокомментировал призыв Макрона об олимпийском перемирии, заявив о том, что Россия якобы "хочет "выстроить добрососедские отношения между двумя государствами", а предатель Украины Сергей Карякин назвал "пограничным цинизмом" потребовать от РФ перестать убивать украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили потребовал от союзников Украины прекращения огня "не только на время проведения Олимпиады" и, соответственно, прекращения поддержки нашей страны.

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