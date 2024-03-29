"Для обеспечения процесса нам нужны люди": Сырский заявил о запуске ротации воинских частей на линии фронта

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил о запуске процесса ротации воинских частей на линии фронта с целью восстановления боеспособности. Он подчеркнул, что, хотя сегодня и есть много добровольцев, для этого процесса нужны люди, и призвал украинских мужчин осознать, что именно от них зависит то, выстоит ли Украина.

Такое заявление Сырский озвучил в интервью "Укринформу". В частности он отметил, что ситуация на поле боя зависит не только от главнокомандующего, но и от защитников непосредственно на линии столкновения.

"Современная война требует решительности и инициативы на местах, именно там, где идут боевые действия. Успех боевых операций зависит от офицера, сержанта, солдата, находящихся в окопах и на опорных пунктах, – именно они на своих плечах несут эту огромную боевую нагрузку" , – сказал военачальник.

По словам Сырского, люди – самое ценное, что есть в украинской армии, поэтому главной задачей является сохранение их жизней.

"Мы можем определять стратегию и проводить координацию действий, оперативно отвечать на изменения обстановки и на нужды фронта. В то же время в основе философии применения войск – по крайней мере, это моя позиция – должна быть положена главная формула. Самое ценное, что имеют наши Вооруженные силы, – это люди. Наша задача – беречь их жизнь и одновременно наносить максимальные потери врагу", – объяснил главнокомандующий.

Сырский добавил, что реализация этого принципа требует соблюдения баланса между выполнением боевых задач и восстановлением воинских частей и подразделений.

"Люди у нас – герои, но их силы – не безграничны, они также нуждаются в восстановлении и отдыхе. Поэтому на сегодняшний день уже запущен процесс ротации воинских частей на линии фронта, что позволяет нам полноценно восстановить боеспособность не только техники, а прежде всего обеспечить отдых и восстановление наших военнослужащих. Для обеспечения этого процесса нам нужны люди. Именно поэтому хотел бы, чтобы каждый мужчина призывного возраста в Украине осознавал: от его воли и действий зависит, чтобы Украина выстояла", – призвал он.

Главнокомандующий ВСУ также отметил, что процесс не ограничивается только деятельностью ТЦК – это "целый комплекс вопросов, содержащий обучение людей, их надлежащую экипировку и обеспечение".

Такие усилия также охватывают меры по социальной защите военнослужащих и членов их семей. Следует позаботиться о том, как складывается жизнь военного после увольнения или демобилизации, добавил Сырский.

"Конечно, только усилиями Вооруженных сил выполнить все эти задачи невозможно. Мы видим, что государство не стоит в стороне и уже сейчас создает механизмы для решения всех этих вопросов. Украинцы дальше идут защищать свою страну, в частности, возвращаясь из-за границы. У нас много добровольцев, и это – не преувеличение. Я не утверждаю, что проблем нет, но подчеркиваю, что мы делаем все для того, чтобы их решить", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, Сырский заявил, что ВСУ вышли из Авдеевки, поскольку противник враг имел преимущество в силах и средствах штурмовых подразделений и нарушил КАБами целостность украинской обороны. Из-за дефицита боеприпасов украинские военные не могли вести эффективную контрбатарейную борьбу.

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