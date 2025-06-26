Для оккупантов июнь превратился в пекло: российские спецслужбы лихорадочно ищут "обнаглевших украинских партизан"

На временно оккупированной части Украины ФСБ устроила новый виток охоты на "диверсантов" и "партизан". Причем особенно резко выросла активность российских захватчиков именно в Запорожской области.

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Взрывные "приветы" – по нарастающей

В этом году первый месяц лета отличился нетипично прохладной погодой, но стал уж очень горячим на события на оккупированной части Украины. И вот только некоторые из них.

3 июня был нанесен удар по крупнейшей подстанции юга Украины "Мелитополь-330", которая находится под контролем россиян и снабжает электричеством большую часть оккупированной части Запорожской области, а также Генический район Херсонщины (также оккупированный).

Удар не только привел к масштабному блэкауту, но и подорвал планы России по интеграции Запорожской АЭС в свою энергосистему.

Также в очередной раз оправдалось опасение оккупантов и их пособников насчет неотвратимого наказания – 18 июня в Бердянске Запорожской области был ликвидирован предатель и военный преступник Михаил Грицай.

Он родом из Полтавской области, в Бердянске же некоторое время возглавлял ячейку партии "Социалистическая Украина". После оккупации города российскими захватчиками добровольно пошел на сотрудничество с врагом и получил хлебную должность в "администрации". В последнее время Грицай занимал должность "заместителя мэра по инфраструктуре, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу".

По данным военной разведки, фактически Грицай дербанил государственную собственность в оккупированном городе в интересах россиян. Но это не все. Он также "терроризировал население оккупированного города, выдавал московитам проукраинских граждан, участвовал в организации застенков на территории Бердянска".

А спустя всего четыре дня, 22 июня, оккупантов залихорадило еще от одного ЧП. На железнодорожном участке между Левадным и Молочанском Запорожской области был успешно атакован товарный состав с топливом, которое предназначалось для нужд российских оккупационных войск. Это удалось благодаря работе воинов спецподразделения ГУР МО Украины "Кабул 9" во взаимодействии с Силами обороны юга Украины, подразделением "Альфа" и группой Госспецсвязи Next.

К слову, это был как минимум третий успешный удар по логистике, снабжению оккупантов в июне на этом направлении.

Облавы за облавами

И ликвидация Грицая, и эффективные удары по различным объектам были очень болезненно восприняты российскими захватчиками. И, конечно же, досталось ФСБ, которая за несколько лет оккупации части региона так и не смогла (хотя грозилась, дословно, "уничтожить в зародыше") подавить движение сопротивления украинцев. Ведь во многом именно благодаря помощи этих отчаянно смелых патриотов нашим Силам обороны и удаются подобные операции.

"План "Перехват" для задержания "диверсантов" оккупанты вводят после каждого ЧП. Также они дают своим пособникам распространять в социальных сетях информацию, что это украинцы виновны в "проводимых масштабных мероприятиях", – говорит собеседник OBOZ.UA в оккупации.

Под "мероприятиями" подразумеваются облавы на местных жителей, которые в подавляющем большинстве случаев не имеют ничего общего с партизанами.

"К сожалению, это обычная практика. И таким образом те же ФСБшники действуют постоянно, независимо от тех или иных "происшествий". По-видимому, им нужно показать свою эффективность. Яркий пример тому – недавно "по подозрению" задержали несовершеннолетнюю племянницу моих знакомых. Знаю, что с большим трудом удалось вытащить ребенка, но за деньги. А многим и это не удается", – рассказал житель Мелитополя.

Одно из последних задержаний в Запорожской области, о котором стало известно 24 июня, касается троих подозреваемых в попытке подрыва объекта газораспределительной сети в Бердянске. ФСБ утверждает, что их взяли "с поличным". Так ли это на самом деле или нет – не известно. Тем не менее нельзя недооценивать врага: хотя и редко, но участники подполья оказываются за решеткой.

Облавы и рейды по выявлению "пособников" ВСУ, военной разведки и СБУ проходят с самого начала оккупации части Запорожской области, с февраля 2022 года. Все это время враг упорно ищет тех украинцев, кто не смирился с российскими "порядками". И делает все, чтобы новое поколение идентифицировало себя именно как россиян. Но это уже совсем другая история.