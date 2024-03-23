'Для реакции общества нужно общество': в ГУР оценили последствия теракта в подмосковном 'Крокусе'

Очень многое указывает на то, что спецслужбы РФ даже не пытались вмешаться в организацию теракта в "Крокус Сити Холл" в Москве или даже могли способствовать ему. В то же время в России пока нет гражданского общества, которое могло бы оказывать давление на власть, хотя вопросы к путинскому режиму будут, возможно, и на улицах.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. В частности, он отметил, что в истории вокруг теракта "очень много странного", и мониторинг открытых источников и другая информация указывает на "очень много нестыковок в версиях российских силовиков".

"Вооруженные мужчины, сбегая с места теракта, преодолели сотни километров, не меняя одежды, не меняя автомобиля. Безусловно, это либо происходило с молчаливого согласия спецслужб и силовиков, либо это полная профнепригодность, как ФСБ, так и российской полиции и других структур. Здесь другого ничего быть не может", – сказал представитель ГУР.

Андрей Юсов добавил, что "фактически лопнула" пропагандистская версия ФСБ о том, что якобы террористы пытались пройти границу с Украиной.

"Официально посол Беларуси в Москве заявил, что они предупредили возможный переход террористов на территорию Беларуси. То есть речь идет о российско-беларуской границе. Это официальное заявление, уже публичное от беларуского представителя. То есть очень много вещей, которые либо указывают на по крайней мере не вмешательство, если не содействие, российских спецслужб в организацию проведения и дальнейшее сопровождение и теракта и его исполнителей, или свидетельствует об абсолютной некомпетентности силовиков Путина", – заявил представитель ГУР.

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