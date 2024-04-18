'Для россиян это единственная возможность': эксперт оценил, когда оккупанты могут устроить новое наступление на Украину

Российская оккупационная армия в ближайшие месяцы будет пытаться осуществить новую волну наступления на Украину. До середины лета для путинских захватчиков это будет единственная возможная вероятность чего-нибудь достичь на поле боя.

В Кремле спешат с новым наступлением, потому что хотят ударить до того, как в Украину поступит новая помощь от Запада. Об этом в интервью OOBZ.UA рассказал политолог Александр Леонов.

По его словам, после принятия нового закона мобилизация в Украине новый толчок наберет фактически только летом. Кроме того, в случае успешного голосования в Конгрессе, помощь от США также следует ожидать немного позже. В связи с этим диктатор Владимир Путин спешит, чтобы попытаться добиться успехов.

Леонов подчеркнул, что российские войска готовятся к новому наступление, совершенствуя тактику ведения боя. Однако технологически страна-агрессор по-прежнему проигрывает западному оружию.

"С одной стороны они совершенствуются, они ищут новые возможности. Мы видим это, и то, что они применяют активно КАБ, и пока в Украине мало возможностей им противодействовать. Хотя, например, я слышал от военных, что РЭБ Ай-Петри, например, он действительно может помешать КАБам попадать в цель. Но, очевидно, его нужно изготовить и поставить как можно больше. Мы помним, что, например, россияне на Донецком направлении пытаются защитить свои танки. То есть они готовятся технически, но технологически, очевидно, они проигрывают западному оружию", – сказал Леонов.

В качестве примера он навел атаку Ирана на Израиль, в ходе которой западное оружие почти со 100% эффективностью уничтожило все иранские цели. При этом аналогичный уровень оружия есть и у России.

"Собственно, мы видели это по атаке Ирана на Израиль, где западное оружие фактически сбило 99% высокотехнологичного оружия Ирана. По-видимому, примерно такой же уровень оружия в России. Поэтому появление оружия в Украине, а если по этому новому закону, Украина еще получит ATACMS до 300 километров, то это может серьезно разрушить российскую логистику", – отметил Леонов.

Страна-агрессор РФ пытается переиграть количеством оружия. Для этого оккупанты продолжают снимать с хранения военную технику, в том числе, старые танки Т-55. Кроме того, Кремль сможет и дальше мобилизовать в ряды оккупационной армии новых людей, тем самым компенсируя огромные потери в Украине.

Леонов считает, что улучшить качество своего оружия у россиян нет возможности, даже при условии обхода западных санкций.

"Несмотря на то, что Россия обходит санкции, она ищет возможности, но даже те чипы, электроника, которую они получают в обход санкций, она стоит значительно дороже, чем если бы они покупали ее на белом рынке. Эти компании, которые поставляют они рискуют, потому что, например, в Европе уже криминализировали такое нарушение, и очевидно, риск еще больше увеличился, и таким образом цена будет расти и дальше", – заявил Леонов.

Также Леонов отметил, что проблемы с экономикой в РФ сказывается не только на обеспечении армии, но и на других отраслях. В частности, на определенном этапе россиянам придется будет выбирать, что заправлять – технику на посевную или танки. Более того, политолог отметил, что инфраструктурные и экономические кризисы на территории РФ могут иметь каскадный эффект, если они произойдут в нужное время в нужном месте.

"К примеру, Советский Союз примерно так и развалился, когда совпали война в Афганистане – поражение, и это были безумные расходы, потому что Советский Союз на оборону тратил примерно 30% ВВП. Россия сейчас тратит более 40. Чернобыль, приведший к большим потерям в экономическом плане, и последний гвоздь – это было просто катастрофическое падение цен на нефть. Здесь, по существу, из всех этих категорий не хватает только серьезного падения цен на энергоносители", – объяснил Леонов.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что высшее руководство Украины не только планирует контрдействия российским атаки, но и разрабатывает планы нового контрнаступления ВСУ и освобождения всех захваченных территорий. Но для этого нужна военная помощь Украине, и Киев рассчитывает на своих партнеров.

Ранее начальник Генерального штаба Эстонии Энно Мытс заявил, что ВС РФ используют в войне против Украины так называемую тактику амебы, ведь совершить глубокий прорыв захватчики не имеют возможности. Врагу приходится экспериментировать с меньшими силами и надеяться на успех.

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