Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил команду Министерства иностранных дел Украины и Минагрополитики за визит делегации в Дамаск. Сейчас он ожидает доклада глав ведомств о переговорах и о первых результатах.

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Об этом президент сообщил в своем традиционном обращении в понедельник, 30 декабря. Он отметил, что очень рассчитывает на то, что Сирия после Асада будет уважать международное право так, как диктатор не мог и не хотел. По мнению президента, сбежавший политик был несамостоятельным, зависимым и просто не понимал, что такое уважать свой народ и международное сообщество.

"В новую Сирию. Это лидерство Украины, эта скорость Украины во внешней политике – именно то, что может дать необходимый плюс. Мы можем помочь восстановить стабильность Сирии после многолетнего российского вмешательства, и это обязательно поможет нам восстановить мир для себя. Будет правильным восстановить". наши дипломатические отношения с Сирией, наше экономическое сотрудничество", - добавил президент.

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