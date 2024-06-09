Для выполнения ремонтов нужны профессионалы: в Минэнерго объяснили важность бронирования работников энергосферы

В Министерстве энергетики Украины заявили, что бронирование работников энергетической сферы обеспечит круглосуточное обновление системы. Это разъясняется тем, что для выполнения ремонтов необходимы мастера.

Такое заявление сделал заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник. Он отметил, что правительство внесло уточнение в действующее постановление о бронировании, чтобы сделать этот процесс более эффективным.

Колесник подчеркнул, что для выполнения ремонтных работ необходимы высококвалифицированные специалисты, посвятившие этому свою жизнь. Из-за системных повреждений объектов энергетики и сетей ситуация достаточно сложная, и ремонтные бригады вынуждены работать в режиме 24/7.

"У нас есть системные повреждения объектов энергетики, передачи энергии – там достаточно сложная ситуация, и ремонтные бригады работают 24/7. Поэтому для нас бронирование работников энергосферы является критическим для общества, чтобы восстановление электроэнергии было выполнено вовремя", – сказал он.

Следует отметить, что Кабинет министров Украины внес изменение в постановление о бронировании от призыва во время мобилизации. Теперь может быть забронировано до 100% работников оборонно-промышленного комплекса и энергетики.

Таким образом, Кабмин только модернизировал действующее постановление №76. Кроме того, совместно с бизнесом и экспертной средой нарабатываются новые подходы к бронированию.

Как сообщал OBOZ.UA, на портале Действие запустят функционал электронного бронирования от мобилизации, что позволит компаниям быстро бронировать своих сотрудников без дополнительных визитов в ТЦК. Услуга будет запущена в начале июля. Заявки будут рассматриваться в течение одного часа.

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