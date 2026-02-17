Днепр оказался под комбинированной атакой РФ: прогремела серия взрывов, вспыхнул пожар

В ночь на вторник, 17 февраля, российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область. Громко было в частности в Днепре – областной центр был под комбинированной атакой.

Враг сначала направил на город дроны-камикадзе типа "Шахед", а затем ударил ракетами. Как сообщает monitor, россияне запустили баллистические и крылатые ракеты.

Прозвучала серия взрывов. Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в 02:09 информировал о работе сил ПВО по БпЛА противника.

Позже он сообщил, что в одном из районов города произошел пожар. Повреждены админздание и авто. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на четверг, 12 февраля, российские оккупанты устроили комбинированную атаку на Днепр. На город направили несколько групп "Шахедов", а также нанесли удары баллистикой и крылатой ракетой. В результате обстрела есть разрушения и пострадавшие.

