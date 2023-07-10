До 50% смертей можно было бы предотвратить: разведка Британии указала на большие проблемы РФ с лечением раненых оккупантов

Россия столкнулась с кризисом медицинского обеспечения боевых действий после того, как в течение 17 месяцев теряла в среднем около 400 своих солдат. При этом до 50% смертельных случаев среди оккупантов можно было бы предотвратить при надлежащем оказании первой помощи.

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На этот момент указали в сводке британской разведки, опубликованной в Twitter Министерства обороны Британии. Там подчеркнули также, что основной причиной смертельных исходов и ампутаций, которых можно было избежать, стала очень медленная эвакуация раненых в сочетании с неумелым использованием грубого, находящегося на вооружении российского боевого жгута.

В разведке отметили, что увеличение ежедневного числа потерь среди российских солдат подорвало нормальное обеспечение некоторых российских гражданских медицинских услуг, особенно в приграничных регионах вблизи Украины. Многие специализированные военные госпитали резервируются для раненых офицеров.

Напомним: согласно данным Генштаба ВСУ на 10 июля с начала вторжения в Украину армия РФ потеряла 214 660 своих военнослужащих. Только за минувшие сутки на фронте Силы обороны Украины ликвидировали еще 890 российских оккупантов и 78 единиц их техники и вооружения. В частности, они сожгли ряд бронетехники и артсистем, а еще обезвредили 21 воздушную цель, которыми агрессор хотел атаковать наши города.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– с декабря 2022-го по начало июня 2023 года кладбище "вагнеровцев" в Краснодарском крае увеличилось в 17 раз. Если в конце прошлого года в станице Бакинской насчитывалось менее 50 могил, то к 8 июля их стало уже свыше 800;

– потери российских оккупационных войск с началом активных контрнаступательных действий Сил обороны Украины значительно выросли – даже по тем данным, которые журналисты-расследователи узнают из открытых источников. В СМИ заметили, что с июня 2023 года страна-агрессор начала терять существенно больше офицеров, особенно старшего звена.

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