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До последнего был с побратимами: во время выполнения боевого задания погиб Герой из Тернопольщины

Ольга Липич
War
1 минута
1,1 т.
До последнего был с побратимами: во время выполнения боевого задания погиб Герой из Тернопольщины

Полномасштабное российское вторжение в Украину забрало жизнь еще одного мужественного защитника нашего государства – погиб воин из Тернопольщины Олег Плахотный. Жизнь военного оборвалась в Сумской области.

О потере сообщили на официальной Facebook-странице Лановецкого городского совета. Героя не стало 5 апреля.

В районе населенного пункта Шевченково Ахтырского района Сумской области младший лейтенант Олег Плахотный получил смертельную взрывчатую травму. Это случилось, когда воин выполнял важное боевоею задание.

До последнего был с побратимами: во время выполнения боевого задания погиб Герой из Тернопольщины

Как отмечается, воин до последнего был вместе со своими побратимами и отдал за независимость Украины самое ценное – свою жизнь.

"В скорби преклоняем головы перед светлой памятью Героя! Искренние соболезнования родным!" – сказано в сообщении.

До последнего был с побратимами: во время выполнения боевого задания погиб Герой из Тернопольщины

Накануне стало известно, что в районе города Часов Яр Донецкой области во время выполнения боевого задания погибли лейтенант Сергей Коновал (позывной "Норд") и младший лейтенант Тарас Петришин ("Химера"). Побратимы были убиты войсками РФ 6 апреля.

Ранее в бою за Украину погиб 25-летний воин Руслан Онищенко из Днепропетровской области. Его жизнь оборвалась во время выполнения боевого задания на границе Сумской области.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 28 марта на Донбассе погиб 23-летний военный из Киевщины Ярослав Тремполец. У защитника остались родители и два брата.

– Также в Донецкой области во время штурмовых действий противника погиб украинский военный Аскеров Фаиг Тахир Оглы. Он жил в Киевской области.

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