До последнего был с побратимами: во время выполнения боевого задания погиб Герой из Тернопольщины

Полномасштабное российское вторжение в Украину забрало жизнь еще одного мужественного защитника нашего государства – погиб воин из Тернопольщины Олег Плахотный. Жизнь военного оборвалась в Сумской области.

О потере сообщили на официальной Facebook-странице Лановецкого городского совета. Героя не стало 5 апреля.

В районе населенного пункта Шевченково Ахтырского района Сумской области младший лейтенант Олег Плахотный получил смертельную взрывчатую травму. Это случилось, когда воин выполнял важное боевоею задание.

Как отмечается, воин до последнего был вместе со своими побратимами и отдал за независимость Украины самое ценное – свою жизнь.

"В скорби преклоняем головы перед светлой памятью Героя! Искренние соболезнования родным!" – сказано в сообщении.

Накануне стало известно, что в районе города Часов Яр Донецкой области во время выполнения боевого задания погибли лейтенант Сергей Коновал (позывной "Норд") и младший лейтенант Тарас Петришин ("Химера"). Побратимы были убиты войсками РФ 6 апреля.

Ранее в бою за Украину погиб 25-летний воин Руслан Онищенко из Днепропетровской области. Его жизнь оборвалась во время выполнения боевого задания на границе Сумской области.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 28 марта на Донбассе погиб 23-летний военный из Киевщины Ярослав Тремполец. У защитника остались родители и два брата.

– Также в Донецкой области во время штурмовых действий противника погиб украинский военный Аскеров Фаиг Тахир Оглы. Он жил в Киевской области.

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