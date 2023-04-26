'До последнего вздоха мужественно защищал Украину': в боях в Луганской области погиб отец двоих детей из Ривненщины. Фото

В боях с российскими оккупантами в Луганской области 21 апреля погиб защитник из Ровенской области Игорь Козицкий. Он защищал родную землю с августа прошлого года, свой последний бой воин принял под Кременной.

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У Героя остались мама, жена и двое детей. Трагическое известие сообщили в Крупецкой территориальной громаде Ривненской области.

"Снова печальная весть пришла в Крупецкую территориальную громаду. 21 апреля 2023 года, защищая Украину от российских оккупантов, во время выполнения боевого задания в городе Кременная Северодонецкого района Луганской области, погиб житель села Гоноратка Козицкий Игорь Дмитриевич", – говорится в сообщении.

Родился Игорь Дмитриевич Козицкий 27 сентября 1981 года в селе Гоноратка Дубенского района Ровенской области, в многодетной семье рабочих. Среднее образование получал в Довгаловской общеобразовательной школе, продолжил обучение в Мирогощанском аграрном колледже.

На защиту Украины воин стал в августе 2022 года.

"Игорь Дмитриевич до последнего вздоха мужественно защищал Украину, нашу землю, наш народ. У погибшего героя остались мама, жена и двое детей (по данным Дубенецкого райсовета, без папы остались сын Вадим и дочь Кристина. – Ред.). Вместе со всей громадой склоняем головы в глубокой скорби. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего", – отметили в Крупецкой тергромаде.

Пока дата прощания с воином неизвестна, известить земляков Героя, когда они смогут почтить его память, пообещали позже.

В этом году воину могло исполнится 42 года.

Напомним, ранее стало известно, что воин из Винницкой области Игорь Руденко во время боя в Донецкой области 9 апреля накрыл собой сына-защитника на фронте и погиб от ранений. Умирая, мужчина сказал сыну, чтобы тот ценил жизнь и непременно выжил. Сейчас Руденко-младший проходит лечение в Днепре, где медики пытаются спасти ему ногу. С отцом-Героем же 20 апреля простились на малой родине.

Также сообщалось, что в боях с оккупантами погиб защитник из Львовской области Василий Гукало. В декабре прошлого года он организовал эвакуацию раненых побратимов из-под Бахмута под непрерывными обстрелами оккупантов. Даже получив ранения, воин оставался под вражеским огнем, чтобы корректировать огонь своих побратимов и не дать россиянам приблизиться к украинским позициям.