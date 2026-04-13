До сих пор не передали ни одного самолета: в двух странах НАТО 'зависли' аж 36 истребителей F-16 для Украины

Две страны из коалиции истребителей – Бельгия и Норвегия – до сих пор не передали Украине ни одного F-16, хотя обе присоединились к инициативе усиления Воздушных сил ВСУ этими самолетами еще в 2023 году. Всего у них "зависли" 36 истребителей – едва ли не половина из обещанных Киеву партнерами.

Об этом пишет украинский военный портал Defence Express. В обоих случаях есть свои, не связанные причины, почему эти государства не смогли до сих пор передать ни одного истребителя Украине.

Бельгия

В Бельгии, которая должна поставить 30 истребителей, говорят, что задержка связана в свою очередь с задержкой поставки бельгийским воздушным силам американских истребителей F-35. Первые самолеты прибыли в Бельгию в октябре прошлого года, через семь лет после заключения контракта.

Генерал-майор бельгийских ВВС Геерт Де Деккер объяснил, что страна прежде всего должна удовлетворить собственные потребности и обеспечить готовность своих сил. Также он отметил, что четких сроков поставки истребителей в Украину не устанавливали.

Ранее Брюссель неоднократно сообщал о планах списать все свои F-16 до 2028 года включительно, после чего они будут передаваться Украине. Поэтому по оптимистическому сценарию получается, что определенное количество F-16 от Бельгии мы можем получить уже в этом году, а в целом поставки 30 истребителей растянутся на несколько лет.

"Это, если, конечно, не будет каких-то нюансов с их ремонтом, восстановлением и тому подобное. Потому что, скорее всего, какая-то часть (если не все машины) потребует как минимум технического обслуживания перед их отправкой в Украину, а с этим могут быть свои нюансы", – пишет Defence Express.

Норвегия

Норвегия, которая официально обещала Украине шесть самолетов и также до сих пор не поставила ни одного, имеет проблемы с восстановлением и ремонтом истребителей на заводе Sabena Engineering в Бельгии. Там по состоянию на сегодня находятся все шесть истребителей – два из них участвовали в процессе обучения украинских пилотов и в конце концов требуют ремонта, и еще четыре вообще были отправлены машинокомплектами.

Прибыли они на завод в Бельгии еще год назад, и, похоже, их ремонт до сих пор не начался, хотя непублично сообщалось, что самолеты для Украины имеют приоритет в этом вопросе. Одним из узких мест является нехватка около сотни запасных частей для каждого из норвежских истребителей.

Об этом писали и норвежские медиа. Министр обороны Норвегии подтвердил, что самолеты остаются в бельгийской мастерской. Он отметил, что Украина вместе со странами-донорами определяет приоритеты выполнения работ в Sabena, в частности по подготовке новых самолетов и технического обслуживания тех, которые уже используются Украиной.

"Учитывая это, не исключено, что с такими же проблемами чисто теоретически может столкнуться и Бельгия при передаче F-16 Украине, а это означает, что в целом передача 36 самолетов по пессимистическому сценарию может растянуться на годы", – сказано в статье.

Сколько всего F-16 обещали Украине

36 истребителей от Бельгии и Норвегии – это чуть меньше половины от всех F-16, которые обещали поставить Украине. Всего это четыре страны, кроме Бельгии (обещали 30, поставили 0) и Норвегии (официально обещали шесть, поставили 0), это также Нидерланды (поставлены все 24 истребителя) и Дания (официально сообщалось о передаче 12 из 19, до конца прошлого года поставки должны были быть завершены).

То есть речь идет о 79 обещанных самолетов, из которых 36 единиц составляет 45,5%. На сегодня Украина может иметь на вооружении до 39 истребителей F-16, если Дания завершила поставки и с учетом четырех потерянных самолетов).

Как сообщал OBOZ.UA, медиа писали, что украинским истребителям F-16 более трех недель не хватало ракет для уничтожения российских беспилотников и ракет после того, как поставки от партнеров Киева прекратились. Этот дефицит совпал с подготовкой Москвы к масштабной зимней воздушной кампании.

