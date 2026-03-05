Украинские истребители F-16 во время российских атак неделями не имели ракет – Reuters

Украинским истребителям F-16 более трех недель не хватало ракет для уничтожения российских беспилотников и ракет после того, как поставки от партнеров Киева прекратились. Этот дефицит совпал с подготовкой Москвы к масштабной зимней воздушной кампании.

Острая нехватка вооружений обнажает уязвимость украинской системы противовоздушной обороны, которая в значительной степени зависит от западных союзников. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на три анонимных источника.

По данным трех источников, с конца ноября до середины декабря Украина почти месяц не имела достаточного количества американских ракет класса "воздух-воздух" AIM-9 "Sidewinder" для всего эскадрона F-16.

Пилоты совершали дневные вылеты и пытались сбивать беспилотники вращающимися пушками. Миссии в темноте были слишком опасными, поскольку российские атаки преимущественно происходили ночью.

В некоторых случаях пилоты использовали ракеты, которые ранее не сработали, надеясь на успешную работу после технического обслуживания. В основном они полагались на модификации AIM-9, известные как "Лима" и "Майкс", разработанные в 1970-х–1980-х годах. Несмотря на возраст, эти ракеты предоставляют Украине относительно недорогой способ перехвата российских беспилотников и крылатых ракет.

Недостаток ракет был частично восполнен в декабре, когда Украина получила новые ракеты AIM-9 от западных партнеров, незадолго до большой российской атаки.

Конкретные страны-поставщики не были названы из-за секретности, однако четвертый источник сообщил, что Германия и Канада в последние месяцы поставляли ракеты Sidewinder. Министерство обороны Канады уточнило, что передача AIM-9M-8 из канадских запасов дополнит предыдущие поставки сотен ракет для ПВО Украины.

США через механизм PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) продают оружие союзникам НАТО для передачи Украине, обеспечивая около 75% всех ракет для комплексов Patriot и 90% боеприпасов для других систем ПВО.

Украинские F-16, полученные от европейских партнеров в 2024 году, перехватили около 2000 беспилотников и ракет во время выполнения задач противовоздушной обороны. Истребители действуют в составе воздушной составляющей ПВО вместе с вертолетами и другими боевыми самолетами.

Для дорогостоящих ракет AIM-120, которые также применяются в комплексах NASAMS норвежского производства, использование в больших масштабах ограничено из-за высокой стоимости. Во время дефицита эти ракеты применялись ограниченно.

Как сообщал OBOZ.UA, истребители F-16 Воздушных сил Вооруженных сил Украины имеют возможность применять управляемые 70-мм ракеты APKWS II для перехвата российских беспилотников. Благодаря этому наше государство имеет дополнительные возможности в уничтожении дронов типа "Шахед" и "Гербера".

С августа 2024 года, когда первые истребители F-16 появились в украинском воздухе, эти самолеты стали одним из ключевых инструментов в усилении обороноспособности государства. За это время украинские пилоты уже перехватили более 1300 воздушных целей и продолжают наращивать свою эффективность в противостоянии российской армии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!