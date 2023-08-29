До Токмака осталось 20 км: в ВСУ рассказали об обстановке на Запорожском фронте

Вооруженные силы Украины продолжают укреплять свои позиции в населенном пункте Работино Запорожской области. В данной локации осуществляются стабилизационные мероприятия и проводится разминирование территории.

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Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил пресс-секретарь объединенного прессцентра сил обороны Таврического направления Александр Штупун. По его словам, данная территория служит плацдармом для дальнейшего контрнаступления.

"Мы продолжаем закрепляться в населенном пункте Работино. Продолжаются стабилизационные мероприятия, разминирование и подготовка к дальнейшим действиям. За последние сутки наши воины имели некоторые успехи юго-восточнее этого населенного пункта", – сказал Штупун.

Рассматривая перспективы, которые могут раскрыться перед украинским бойцами после захвата Работино, он подчеркнул, что данная территория может служить базой для расширения нашего присутствия. Это позволит развернуть дополнительные войска и создать оптимальные условия для маневров и операций.

Дополнительно, важно отметить, что расположение Работино на автомобильной магистрали, связывающей его с Токмаком, делает эту территорию ключевым логистическим узлом.

"До Токмака нам немного далеко – около 20 километров. Я думаю, что россияне его просто так не оставят, нужно будет драться за него", – подчеркнул спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления.

Кроме того, Штупун отметил, что на данном направлении не наблюдается заметного усиления противником своих вооруженных сил или существенного изменения в оперативной обстановке. Согласно его высказываниям, противник направляет свои войска на этот участок лишь с целью восполнения понесенных ими потерь.

"300 человек в сутки ранеными и убитыми. Это нужно чем-то заполнять, поэтому личный состав враг подвозит, но его качество это уже другой вопрос. Некоторые подразделения не подготовлены или слабо подготовлены по сравнению с стоящими там", – подчеркнул Штупун.

Он отметил, что у россиян достаточно большой человеческий ресурс, поэтому они не испытывают большого дефицита в количестве солдат.

Кроме того, представитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления сообщил, что противник продолжает осуществлять наступательные операции на направлениях Марьинского и Авдеевского, однако украинские военные также не уступают.

Согласно его сообщению, на всем Таврическом направлении за последние сутки количество боевых столкновений выросло с 13 до 19.

Также он подчеркнул, что враг увеличил количество авиаударов. Страдают не так давно освобожденные деревни – Старомайорское, Работино.

Штупун подчеркнул, что украинские артиллеристы активно противостоят артиллерийскому огню противника. За последние три дня на Таврическом направлении было уничтожено 22 артиллерийские системы и миномета врага, еще 15 получили повреждения.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные отминусовали на Таврическом направлении почти 300 российских оккупантов. Также наши защитники уничтожили пять вражеских складов боеприпасов.