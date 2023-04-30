До войны был флористом: BBC рассказала об украинце, который с двумя братьями пошел воевать с РФ
Украинец по имени Николай стал на защиту Украины и готов отвоевать у российских войск оккупированную землю "сантиметр за сантиметром", хотя в довоенной жизни был флористом и не имел никакого представления об оружии. Сейчас он проходит военные учения в Великобритании и получает навыки, необходимые для того, чтобы "выжить и быть смертельно опасным" в войне против России.
С новобранцами, которые скоро окажутся на фронте в Украине, пообщалась корреспондент ВВС Стейси Дули. В материале отметили, что Николай мечтает вернуться к своему саду и девушке, однако сейчас добивается максимальных результатов на стрельбище (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).
Мужчина рассказал, что у него трое братьев, двое из которых также на войне. Теперь они уговаривают четвертого не идти на фронт. Их матери сейчас очень тяжело.
Кроме Николая корреспондентка издания познакомилась и с другими украинскими военными. Один из них, Павел, был сварщиком и жил в Бельгии до полномасштабного вторжения. Он решил вернуться и встать на защиту Родины.
"Невероятный солдат, он не сразу смирился с реальностью, с которой столкнулся по возвращении", – отметили в материале.
Другой защитник Артем оставил свою девушку и шестилетнего сына недалеко от границы с Россией. До войны он имел преуспевающий бизнес по изготовлению ювелирных изделий, но за пять недель курса в Британии он превращается в профессионального солдата, отметило издание.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– ранее в Минобороны Украины показали, как в Британии продолжают обучать новобранцев ВСУ. Сейчас подготовку в стране проходят около 2000 украинских военных;
– более 10 тысяч украинских защитников уже прошли военную подготовку под руководством Великобритании, учения продолжаются и дальше. В министерстве обороны Соединенного Королевства показали новые фотографии украинских новобранцев на полигонах.
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