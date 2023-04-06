Минобороны Британии показало новые фото с учений украинских солдат: уже подготовлено более 10 тыс. украинцев

Более 10 тысяч украинских защитников уже прошли военную подготовку под руководством Великобритании, учения продолжаются и дальше. В министерстве обороны Соединенного Королевства показали свежие фотографии украинских новобранцев на полигонах.

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Снимки пресс-служба МО обнародовала в Twitter 6 апреля. "Операция Interflex продолжает подготовку личного состава Вооруженных сил Украины", – сказано в посте.

Британские партнеры заверили, что будут продолжать стоять на стороне нашего народа.

"Мы стремимся обучить 20 тысяч новобранцев в 2023 году", – сообщили в оборонном ведомстве страны-партнера.

Отметим, что Interflex – это кодовое название военной операции под руководством Великобритании по обучению и тренировке воинов ВСУ. Она стартовала в июле 2022 года на территории Соединенного Королевста.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В начале апреля Великобритания показали тренировку бойцов Вооруженных сил Украины по управлению САУ AS90. Вторая группа украинских новобранцев уже завершила обучение на 155-мм самоходной артиллерийской установке.

– Ранее американский инструктор отметил мастерство воинов ВСУ в освоении ЗРК Patriot. Он сказал, что украинские военнослужащие показали лучшие результаты, чем их коллеги из США.

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