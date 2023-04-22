Добровольно пошли на сотрудничество с врагом: СБУ разоблачила группу вражеских приспешников в Лимане Донецкой области. Видео

Во время стабилизационных мероприятий в освобожденном от российских оккупантов Лимане Донецкой области сотрудники Службы безопасности разоблачили 9 вражеских приспешников. Также в населенном пункте был обнаружен схрон с российским вооружением.

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Среди предателей, которые добровольно согласились на сотрудничество с врагом, оказался 38-летний житель Лимана, который передавал россиянам информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории района. Об этом сообщает пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Предатель поддерживал связь с агрессором через запрещенную в Украине российскую социальную сеть "Одноклассники". Через этот канал связи мужчина передавал российским оккупантам информацию об украинских военнослужащих.

Кроме того, сотрудниками СБУ был задержан бывший командир караула Лиманского центра безопасности граждан. В июле 2022 года он согласился возглавить созданную захватчиками местную "пожарно-спасательную часть".

Также во время стабилизационных мероприятий были разоблачены три коллаборанта, которые после захвата города вступили в ряды оккупационной администрации. Двух из них назначили на "должности" в "отдел внутренней политики и взаимодействия со СМИ" и "отдел земельных отношений". Еще один вражеский приспешник стал "охранником горсовета".

Служба безопасности установила еще четверых злоумышленников, которые распространяли в запрещенных соцсетях призывы в поддержку оккупантов, а также сообщения, в которых оправдывали военные преступления российской армии.

Кроме того, в ходе комплексных мер сотрудники Службы безопасности обнаружили схрон с российским оружием и боеприпасами. Из обустроенного в заброшенном частном здании тайника обнаружено реактивный пехотный огнемет "Шмель", гранаты Ф-1 и РДГ-2, запалы к боевым гранатам, 20 взрывателей, 30-мм реактивный сигнальный патрон, наземный сигнальный патрон, а также 150 патронов к стрелковому оружию.

По всем разоблаченным фактам незаконной деятельности продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Стабилизационные мероприятия проводили сотрудники СБУ совместно с Национальной полицией, Военной службой правопорядка и Государственной пограничной службой.

Напомним, Служба безопасности Украины собрала безоговорочные доказательства вины очередного вражеского информатора, который действовал в прифронтовых районах на юге Украины. Злоумышленник корректировал ракетные удары по Николаеву российскими крылатыми ракетами "Калибр".

Ранее сообщалось, что СБУ задержала информатора врага, которая создала Telegram-канал для сбора разведданных об обороне Одессы. Ей грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

Как соообщал OBOZREVATEL, с начала полномасштабного вторжения России на территории нашей страны было разоблачено более 300 государственных изменников. Так называемые российские агенты были в разных органах власти и даже в Силах обороны.

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