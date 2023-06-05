Добровольно предоставил оккупантам транспортные средства: житель Харьковщины получил 5 лет тюрьмы за помощь врагу. Фото

Сотрудники правоохранительных органов задержали коллаборанта, который добровольно предоставил оккупантам транспортные средства. Предатель проведет за решеткой 5 лет.

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Об этом сообщают в пресс-службе Офиса Генерального прокурора Украины. После деоккупации населенного пункта в ходе стабилизационных мер мужчину разоблачили правоохранители.

Коллаборанту было назначено наказание в форме пятилетнего лишения свободы, а также лишения права заниматься финансово-хозяйственной деятельностью на протяжении десяти лет. Кроме того, его личное имущество будет конфисковано.

По доказательствам прокуроров, во время оккупации села Русская Лозовая Харьковского района начальник цеха местного предприятия принял решение оказать помощь оккупантам. Он попросил своего коллегу привести транспортные средства, принадлежащие компании, в надлежащее состояние, чтобы передать их захватчикам.

Важно отметить, что мужчина имел достоверную информацию о том, что владельцы и руководство предприятия покинули населенный пункт и не контролировали обстановку в отношении материальных ресурсов.

После этого предатель добровольно передал транспортные средства представителям вооруженных формирований государства-агрессора, которые были предназначены для грузовых и пассажирских перевозок.

Однако, после деоккупации населенного пункта, в ходе стабилизационных мер, правоохранительные органы раскрыли его преступные действия и разоблачили его участие в передаче транспортных средств оккупантам.

При поддержке публичного обвинения прокурорами Харьковской областной прокуратуры суд признал виновным мужчину в коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее сотрудники СБУ разоблачили и нейтрализовали гражданина Беларуси, завербованного беларуским КГБ. Он длительное время проживал в Ривненской области, собирал данные об обороне северной границы Украины и маршрутах перемещения нашей военной техники.

– СБУ поймала российского "крота" в рядах ВСУ, собиравшего данные о западном вооружении. Также предатель охотился за противовоздушной обороной Украины.

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