Догонят любую технику врага: ВСУ получили на вооружение FPV-дрон 'Ведьмак'. Фото

Арсенал Вооруженных сил Украины пополнился новым беспилотным авиационным комплексом "Ведьмак". Министерство обороны официально кодифицировало и допустило его к эксплуатации в военных подразделениях.

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Главная особенность этого FPV-дрона – высокая скорость, позволяющая ему эффективно преследовать и уничтожать вражескую колесную технику. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

"Ведьмака" изготовляют на украинском предприятии. Комплекс создан на основе боевого опыта наших воинов. Большинство комплектующих – отечественное производство, обеспечивающее независимость от иностранных поставок.

Несмотря на компактные размеры, дрон может нести заряд, способный поражать бронетехнику и защищенные позиции противника. Высокая маневренность и возможность работы ночью делает его эффективным инструментом на поле боя.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно беспилотные авиационные комплексы ZEUS и HADES украинского производства также были кодифицированы и допущены к использованию в подразделениях Вооруженных сил Украины. Эти маневренные FPV-дроны тоже обещают стать важным элементом в арсенале наших военных.

Ранее в Украине кодифицировали и допустили в эксплуатацию в подразделениях Вооруженных сил беспилотный авиационный комплекс "Громило" украинского производства. Это мощная версия хорошо известного FPV-дрона "Гром" – одного из самых результативных украинских БПЛА.

Также парк военной техники Сил обороны Украины пополнил вездеход "Улитка". Этот наземный роботизированный комплекс полностью является украинской разработкой. Он имеет небольшие размеры, "Улитка" легко транспортировать на автоприцепе.

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