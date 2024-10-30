'Договорились о новых пакетах по обороне и энергетике': Зеленский подвел итоги визита в Северную Европу. Видео

Саммит Украина – Северная Европа стал очень продуктивным. В результате достигнуты договоренности о новых пакетах военной помощи и поддержке украинской энергосистемы. Кроме того, речь шла об инвестициях в производство оружия в Украине и развитии совместных оборонных проектов.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 30 октября. "Завершил визит к нашим друзьям из Северной Европы – был уже четвертый саммит Украина – государства-нордики. Исландия, Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция. Очень продуктивно", – сказал он.

По словам Зеленского, по итогам визита "договорились о новых пакетах поддержки для нашей обороны, а также для нашей энергетики".

Также много говорили об инвестициях в украинское производство оружия и развитии совместных оборонных проектов.

"Есть весомая история таких отношений с Данией – мы называем датская модель, которая позволяет привлекать финансы от наших партнеров именно в украинское оборонное производство. В частности, делаем артиллерию – уже почти 20 "Богдан" в месяц, хорошие результаты и в других направлениях. Будет больше результатов. Снаряды, техника, дроны – все необходимое. Я благодарен всем, кто нам помогает", – сказал президент.

Зеленский добавил, что продолжается работа по усилению противовоздушной обороны Украины.

"На саммите НАТО в Вашингтоне была абсолютно четкая, конкретная договоренность относительно систем ПВО для Украины, а также комплектации бригад. Сейчас это еще не реализовано полностью. И мы очень рассчитываем, что наши парнтеры "нордики" помогут нам с этим в контактах с другими партнерами. Договоренности должны выполняться. И тем более в условиях такой войны", – заявил глава государства.

Отдельно он выразил благодарность странам Северной Европы за поддержку Плана победы – "стратегии действий, которая уже на столе":

"Мы готовы слышать предложения других государств, другие взгляды – пожалуйста. Но сейчас четкое, просчитанное видение дальнейших действий вместе с партнерами есть в нашем Плане победы. Главное – найти решимость выполнить пункты, и это точно приблизит мир".

Также Зеленский поблагодарил "за полное понимание нашей логики приглашения в НАТО для Украины".

"Украина всегда предлагает только то, что реально поможет надавить ради настоящего мира. И мы не устаем это объяснять, в частности, нашим партнерам в Берлине, в Вашингтоне и другим", – сказал президент.

По словам украинского лидера, уже видны "контуры встречи" "Рамштайна", который должен состояться в ближайшие недели:

"Очень важно, чтобы каждый пакет поддержки был реализован полностью и чтобы наши шаги с партнерами были действительно общими и максимально действенными".

Зеленский также проинформировал, что находится на Закарпатье, где у него много встреч и региональных дел, имеющих значение для всей Украины. Это, в частности, работа с местными громадами и предпринимателями.

"За несколько лет удалось сделать Закарпатье одной из опор нашей стойкости – всей Украины. Говорил сегодня здесь с руководителями громад области, с представителями бизнеса", – рассказал президент.

Он добавил, что вместе с первой вицепремьером Юлией Свириденко встретился с бизнесом региона – это бизнес, в частности, релоцированный из других областей.

"Мы видим, как растет здесь производство, какие есть перспективы и в то же время вопросы, проблемы. Поможем с решениями обязательно", – пообещал Зеленский.

В планах также – посетить раненых защитников.

"Сейчас еще посещу наших парней – воинов, которые проходят реабилитацию после ранений. Боевые наши парни – из наших бригад, воюющих на Донетчине, в Волчанске, на Курщине. Хочу поблагодарить их от всех наших людей – от всей Украины – и отметить их государственными наградами. За такую нужную работу, такую службу, за их такую нужную храбрость. Храбрость, которая всегда имеет решающее значение – и на поле боя, и в политических решениях. Очень надеемся на храбрость партнеров", – резюмировал украинский лидер.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 октября Зеленский назвал саммит Украина – Северная Европа демонстрацией "решающей важности". По его словам, были достигнуты договоренности об усилении украинской ПВО, развитии оборонного производства, санкциях против России и вступлении Украины в НАТО. Также на саммите поддержали План победы Украины.

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