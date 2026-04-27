Доказали свою эффективность: Силы обороны получили вдвое больше дронов-перехватчиков, чем за весь 2025 год

За четыре неполных месяца 2026-го Силы обороны Украины получили вдвое больше дронов-перехватчиков, чем за весь 2025 год. Поставки наращивают, поскольку это оружие доказало свою эффективность в борьбе с российскими "Шахедами".

Министр обороны Михаил Федоров рассказал об этом в понедельник, 27 апреля. На своем Telegram-канале он подчеркнул: МО Украины продолжает системную работу для усиления защиты неба с помощью "малой" ПВО.

Войско будет получать зенитные беспилотники через несколько каналов:

прямые закупки по контрактам Агентства оборонных закупок ДОТ;

программу "Армия дронов.Бонус";

маркетплейс оружия DOT-Chain Defence.

Это позволит "гарантировать непрерывность поставок и параллельно масштабировать его объемы", отметил Федоров.

"Эти дроны уже доказали свою эффективность в боевых условиях и существенно усилили противовоздушную оборону. Они уменьшают нагрузку на ракетную ПВО, позволяя сосредоточить ее ресурсы на противодействии вражеским ракетам", – пояснил министр.

Перехватчики экономят деньги: они в сотни раз дешевле ракетных систем противовоздушной обороны, а также в десятки раз дешевле "Шахеды".

В течение марта 2026 года дроны-перехватчики сбили рекордные 33 000+ вражеских БпЛА различного типа.

"Продолжаем масштабировать поставки. Защита неба – одна из ключевых задач, определенных президентом в рамках стратегии обороны. Для этого впервые в структуре Воздушных сил создано командование "малой" ПВО, которое усиливает защиту неба благодаря дронам-перехватчикам. Наша задача – обеспечить стабильное снабжение перехватчиков в войско и защиту украинцев от атак "Шахедов", – сообщил Федоров.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости создания собственной антибаллистической системы. Как вариант, она может производится вместе с партнерами – "сильными партнерами, которые реально готовы работать и которые понимают, что это за вызов", отметил глава государства.

– За прошедшую неделю (20–26 апреля) противник запустил по Украине около 1 900 беспилотников, почти 1 400 КАБов и более 50 ракет. Наши защитники ликвидировали более 90% вражеских воздушных целей.

