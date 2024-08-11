'Доказательство бесчеловечной сущности врага': бойцы НГУ показали разрушенный Часов Яр с высоты. Видео

За город Часов Яр в Донецкой области продолжают идти бои. Целый год российские оккупанты уничтожают этот населенный пункт, в котором уже не осталось уцелевших зданий.

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Сейчас Часов Яр превратился в город-призрак и стал похож на Бахмут, расположенный неподалеку. Соответствующие кадры сняли бойцы с 18-й бригады Национальной гвардии Украины.

Каждое окно разбитого дома, которое можно увидеть на видео, это чья-то разрушенная жизнь, отметили в НГУ.

"Каждое здание в "Часике", как говорят на него наши военные – доказательство бесчеловечной сущности врага", – говорится в подписи к видео.

Ранее в ГПСУ показали последствия постоянных обстрелов в городе Часов Яр. Эти кадры – очередное доказательство, что везде, куда приходит "русский мир", остаются лишь изуродованная земля и руины. "Россияне, мы вам этого никогда не простим!" – написано на стенах одного из разрушенных домов, в котором когда-то жили люди.

Также в сети сравнили вид микрорайона Канал в июле 2022 года и 8 марта 2024 года. Целых домов, как видно по фото, там не осталось – войска России все уничтожили.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 7 августа, а также несколько предыдущих дней украинские войска вернули часть утраченных позиций вблизи города Часов Яр на Донетчине. Они продвинулись через канал Северский Донец – Донбасс на территорию заказника "Ступки Голубовского 2".

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