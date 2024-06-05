Документы никто не потребует: Жмайло рассказал, как многодетным мужчинам получить отсрочку от мобилизации

Военнообязанным, которые содержат трех и больше несовершеннолетних детей, нужно доказывать этот факт нотариально для отсрочки от мобилизации. Для ТЦК и СП может понадобится договор между мужчиной и его бывшей женой о том, что тот участвует в содержании своих детей.

Деталями в комментарии OBOZ.UA поделился соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло. Он отметил, что требование документального подтверждения законное – ведь это не распоряжение военкомата, а подзаконный акт Кабинета министров.

"Соответственно – это не ТЦК требует эти документы для предоставления вам отсрочки от мобилизации. Эти документы нормированы, они нужны в первую очередь для военнообязанного многодетного отца, желающего иметь право на отсрочку. Эти документы никто не потребует, если вы сами не предоставите", – сказал эксперт.

Он посоветовал подготовить выписку из банка об уплате алиментов и иметь на руках решение суда и нотариальное заявление от матери или отца, которым он/она подтверждают уплату алиментов в полном объеме. "Эта норма касается также и женщин, стоящих на военном учете и имеющих троих детей", – указал Жмайло.

Если мужчина не общается с матерью детей, решить этот вопрос без ее участия тоже можно.

"Однако следует обращаться в местные органы власти и собирать подтверждающие документы самостоятельно, что вы действительно помогаете в содержании детей. Но все же лучше прокоммуницировать с бывшей супругой", – считает Жмайло.

Если алименты не платились в течение трех месяцев, то отсрочка невозможна.

"В случае погашения задолженности право на отсрочку будет возвращено. Однако, если мужчина уже призван на военную службу, то он не сможет уволиться со службы. С него возможно взыскание задолженности по алиментам", – объяснил эксперт.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине ужесточили наказание за нарушение правил военного учета. Теперь административная ответственность будет угрожать всем военнообязанным, которые в установленный срок не обновят данные в ТЦК, ЦНАП или приложении "Резерв+".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!