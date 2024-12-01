Долго не выходил на связь: на Донбассе погиб Герой из Запорожья Николай Кущ. Фото

Украина продолжает терять своих Героев. В этот раз пришло печальное известие о том, что во время выполнения боевого задания погиб житель Запорожской области Николай Кущ. С военнослужащим была потеряна связь еще в ноябре 2023 года.

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Об этом сообщили в Гуляйпольской городской территориальной громаде. Там отметили, что родные долго надеялись на то, что Николай жив. Впрочем, во время последнего обмена телами стало известно о том, что среди погибших был и он.

"Каждое известие о гибели защитников – боль и печаль, особенно, когда хорошо знал этого человека, жил на одной улице, ходил ли в одну школу, или просто был земляком. Снова война отняла жизнь у молодого человека, полного сил и энергии, с желанием жить и работать", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 41-летний мужчина погиб в районе пункта Степное Покровского района Донецкой области. С 17 ноября 2023 года Николай не выходил на связь.

"В понедельник, 2 декабря, возле Зала прощания по ул. Стефанова, 22, в 12:30 будет школьный автобус, который отвезет желающих попрощаться с Николаем. Похоронят Героя на кладбище Святого Николая в Запорожье (похороны в 13:30)", – резюмировали печальное известие в громаде.

В воскресенье, 1 декабря, стало известно о том, что украинский защитник Денис Ялоза погиб на фронте, защищая родную страну от российских оккупантов. Воин был жителем Днепра. Он вернулся из-за границы, чтобы добровольно стать в ряды Вооруженных сил Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 ноября на фронте погиб воин из Волыни Сергей Поприйчук. Герой добровольно встал на защиту страны в первый день полномасштабного вторжения. Участвовал в боях в Житомирской, Николаевской и Харьковской областях.

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