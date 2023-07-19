'Должен быть мир, который не вознаграждает за агрессию': Десантис озвучил свою позицию по завершению войны в Украине

Губернатор Флориды Рон Десантис, считающийся главным конкурентом Дональда Трампа за участие в президентских выборах от Республиканской партии, заявил, что война России в Украине не представляет первоочередной интерес для США. Десантис также не ответил на вопрос, будет ли Киеву помогать, если станет президентом США.

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Свою позицию по войне в Украине потенциальный кандидат в президенты США Рон Десантис озвучил в опубликованном 18 июля интервью CNN. Он также рассказал о своем видении окончания этой войны.

В ходе интервью ДеСантис назвал войну в Украине "вторичным или третичным интересом", но добавил, что "был бы готов помочь довести ее до завершения".

"Целью должен быть устойчивый, долговременный мир в Европе, но такой, который не вознаграждает за агрессию", – сказал Десантис.

В то же время губернатор Флориды не ответил на вопрос, перестанет ли он вооружать Украину и оказывать ей финансовую поддержку.

Он выступил за то, чтобы сместить внимание американской армии из Европы на Азию и Китай.

"Я не собираюсь уменьшать наши запасы и не отправлять их в Тайвань. Я не собираюсь уменьшать нашу способность реагировать на чрезвычайные ситуации", – сказал Десантис.

При этом он назвал будущее Тайваня "значительным интересом" США.

Отметим, что Десантис не в первый раз высказывается о войне, которую Россия развязала в Украине. В последние месяцы он неоднократно комментировал военный конфликт и критиковал США за военную помощь Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Рон Десантис еще в марте 2023 года охарактеризовал начатую Россией войну в Украине как "территориальный спор" и выразил критику в адрес Байдена, который, по мнению Десантиса, чрезмерно помогает Украине. Политик говорил, что "дальнейшее вовлечение в территориальный спор между Украиной и Россией" не является одним из "жизненно важных национальных интересов" Штатов.

В Министерстве иностранных дел Украины в ответ на такое заявление пригласили Рона Десантиса посетить нашу страну, чтобы он смог понять разницу между "спором" и кровавыми действиями Кремля.

Заявления Рона Десантиса вызвали большое количество критики в политических кругах. Поэтому всего через несколько недель он признал, что его высказывания были неправильным выбором слов и заявил, что если бы мог, выразился бы более однозначно.

А месяц назад Десантис резко изменил свою позицию по поводу развязанной Россией войны. Политик назвал диктатора Владимира Путина военным преступником, отвечающим за полномасштабное вторжение в Украину.