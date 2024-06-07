'Должен быть постоянный приток возможностей': в Белом доме сказали, какое вооружение Украине нужно в первую очередь

Заместитель советника президента США по вопросам национальной безопасности Джонатан Файнер сказал, что он хотел бы, чтобы Штаты могли обеспечить Украину бесконечными поставками вооружения, в котором она нуждается больше всего. Речь идет о средствах противовоздушной обороны и артиллерийских боеприпасах.

Соответствующее заявление чиновник сделал на конференции Центра новой американской безопасности. Об этом пишет Business Insider.

Он подчеркнул, что наши Силы обороны не нуждаются в каком-либо конкретном оружии, чтобы победить Россию. Вместо этого Украине требуется "постоянный приток определенных возможностей".

"Существует идея, что они находятся в одной системе от какого-то масштабного прорыва, в результате которого они получат эту систему и жестоко расправятся с российской армией. Это не такая война", – сказал Файнер.

По его словам, есть две вещи, которые Соединенные Штаты могли бы предоставить украинцам в бесконечном количестве, чтобы попытаться переломить ход этой войны, – это артиллерийские боеприпасы и средства ПВО.

На данный момент США не производят их в достаточном для таких поставок количестве. Однако сейчас Вашингтон наращивает темпы. "Мы производим больше, и к началу следующего года мы думаем, что будем в гораздо более сильной позиции", – отметил заместитель советника.

"Этот конфликт между двумя очень похожими армиями, в определенном смысле он гораздо больше связан с базовой блокировкой и ведением боевых действий. Они останутся ключевым аспектом современной войны: производство не сверхвысокоэффективных вооружений, критически важны боеприпасы", – подчеркнул Файнер.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский во Франции 7 июня встретился с президентом США Джо Байденом. Во время переговоров американский лидер объявил о новом пакете оружия для Украины на сумму 225 миллионов долларов.

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