Погибший под Харьковом солдат и политик Николай Коханивский оставил видео о состоянии подготовки к обороне, которое должно быть привлечено в уголовное дело. Должен ли кто-то отвечать из командующих за провал обороны под Харьковом? Безусловно.

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Відомий український політик Микола Коханівський, лідер організації ОУН, простим солдатом воював у складі того самого 415-го батальйону, командир якого Ілля Лапін затриманий ДБР.

10 травня почався російський наступ, а Коханівський записав відео 16 травня зі своєї позиції біля села Липці, де показав стан підготовки до оборони. 10 червня солдат Коханівський, захищаючи Україну загинув на цих позиціях. Відео зараз оприлюднили друзі Коханівського.

Кримінальна справа по подіям під Харковом потрібна, але коло підозрюваних має бути значно розширено, і ступінь відповідальності кожного керівника та кожного генерала має бути обʼєктивно визначена згідно з займаною посадою.