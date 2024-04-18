'Должны быть готовы': генинспектор Бундесвера заявил, что РФ может подготовиться к нападению на НАТО через 5-8 лет

Россия может быть готова к военному нападению на страны НАТО уже через пять-восемь лет. Чтобы быть угрозой, сначала ей нужно восстановить свои силы, истощенные в Украине, считает генеральный инспектор Бундесвера Карстен Брейер.

"К тому времени, исходя из нашего анализа, Россия должна восстановить свои собственные силы до такой степени, чтобы атака на территорию стран НАТО была возможной. Я не говорю, что это произойдет, но это возможно", – цитирует Reuters слова немца.

"Мы видим, что Россия производит много военной техники, и она не размещает всю эту технику на передовой в Украине. Поэтому в 2029 году мы должны быть готовы. То, что мы видим, будет угрозой НАТО через пять-восемь лет", – сказал Брейер.

Из 32 членов НАТО только шесть европейских государств имеют общую границу с Россией. Это Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша.

"Хотя сейчас Россия преобладает в войне в Украине, конфликт характеризуется как окопными боями, напоминающими Первую мировую войну, так и использованием высокотехнологичных беспилотных систем. Несмотря на все, сейчас Москва контролирует менее пятой части территории Украины – включая захваченный в 2014 году Крымский полуостров", – констатирует издание.

Как писал OBOZ.UA, сегодня у многих возникают вопросы о том, что российские оккупационные войска несут тяжелые потери, однако от месяца к месяцу продолжают наступать – отгрызая пусть и малые, но все-таки территории. Вот и возникает диссонанс: утраты рекордные, а нашествие не снижает темпов.

Более подробно об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Между прочим, ранее глава дипломатии ЕС Боррель призвал европейские страны не рассчитывать на защиту блока со стороны США в случае войны. Он отметил, что сейчас "открытый зонтик" над странами НАТО зависит от того, "кто правит в Вашингтоне".